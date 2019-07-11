«Мириться с этим просто нельзя»: мэр пообещал начать большой ремонт трамвайных путей

«Говоря о новых вагонах, мы не можем не говорить про актуальнейшую проблему, которая выходит на первый план, — это техническое состояние рельсового хозяйства. Раньше мы бегом-бегом, отмечали, что да, есть у нас аварийные участки, мы признаём это. Но нам не хватает денег, не хватает бюджета, чтобы их отремонтировать, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания в Левобережном трамвайном депо. — Сегодня проблема выросла до таких серьёзных размеров, что мириться с этим просто нельзя».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что нужно срочно начать ремонтировать трамвайные пути, в том числе по технологиям других городов.

По словам мэра, расходы на ремонт трамвайных путей заложат при планировании бюджета на следующий год. Кроме того, отметил он, нужно разработать программу ремонта и рассчитать, сколько времени на это уйдёт.

«Не знаю, сколько лет на это потребуется — два года, три года. За один сезон явно не управимся, — констатировал Анатолий Локоть. — Но за несколько лет мы должны сделать перелом в качестве трамвайных линий в городе Новосибирске».



Мэр не исключил, что ремонт можно делать по технологиям других городов, в том числе белорусских.

На прошлой неделе в Новосибирск привезли первую партию трамваев, подаренных мэром Москвы Собяниным. После ремонта они выйдут на маршруты правого берега.