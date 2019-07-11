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«Мириться с этим просто нельзя»: мэр пообещал начать большой ремонт трамвайных путей

Иначе, по его словам, в новых трамваях нет смысла

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«Хоть какой трамвай поставь, он будет греметь, стучать, неизбежно выйдет из строя», — охарактеризовал мэр трамвайные пути на улице Мира

Фото: Татьяна Фатеева

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что нужно срочно начать ремонтировать трамвайные пути, в том числе по технологиям других городов.

«Говоря о новых вагонах, мы не можем не говорить про актуальнейшую проблему, которая выходит на первый план, — это техническое состояние рельсового хозяйства. Раньше мы бегом-бегом, отмечали, что да, есть у нас аварийные участки, мы признаём это. Но нам не хватает денег, не хватает бюджета, чтобы их отремонтировать, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания в Левобережном трамвайном депо. — Сегодня проблема выросла до таких серьёзных размеров, что мириться с этим просто нельзя».

По словам мэра, расходы на ремонт трамвайных путей заложат при планировании бюджета на следующий год. Кроме того, отметил он, нужно разработать программу ремонта и рассчитать, сколько времени на это уйдёт. 

«Не знаю, сколько лет на это потребуется — два года, три года. За один сезон явно не управимся, — констатировал Анатолий Локоть. — Но за несколько лет мы должны сделать перелом в качестве трамвайных линий в городе Новосибирске».

Мэр не исключил, что ремонт можно делать по технологиям других городов, в том числе белорусских.

На прошлой неделе в Новосибирск привезли первую партию трамваев, подаренных мэром Москвы Собяниным. После ремонта они выйдут на маршруты правого берега. 

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КОММЕНТАРИИ (25)

11 июл 2019 в 12:51

Перед выборами можно много наобещать, вот 5 лет назад про метро обещал...

11 июл 2019 в 12:53

Опять обещания............... брехло

лена путина
11 июл 2019 в 12:52

вау. эт перед выборами???? верим, верим. а начать когда? зимой наверное???