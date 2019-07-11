Село в горе: что происходит в Целинном, где в пожаре погибли 3 ребенка

Наши корреспонденты передают, что бабушку из огня вытаскивал её сын Сергей. Он живет рядом через дорогу. Услышав треск, Сергей выскочил на улицу и вытащил из горящего дома бабушку. Она была ближе всего. К детям ему пробиться не удалось из-за сильного жара. Сергей пригнал трактор и бочку с водой, и начал тушить горящий дом до приезда пожарных.

Местные жители утверждают, что пожарные приехали на место через 15 минут после вызова.