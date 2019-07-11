Село в горе: что происходит в Целинном, где в пожаре погибли 3 ребенка

Местные жители, которые сидели у сгоревшего дома, начали расходиться. Некоторые пошли заливать горе алкоголем, передает наш фотокорреспондент Александр Ощепков.
Наши корреспонденты передают, что бабушку из огня вытаскивал её сын Сергей. Он живет рядом через дорогу. Услышав треск, Сергей выскочил на улицу и вытащил из горящего дома бабушку. Она была ближе всего. К детям ему пробиться не удалось из-за сильного жара. Сергей пригнал трактор и бочку с водой, и начал тушить горящий дом до приезда пожарных.
Местные жители утверждают, что пожарные приехали на место через 15 минут после вызова.
«Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших на месте работают психологи Коченевского района и Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Врачи санавиации сегодня должны принять решение, можно ли транспортировать пострадавшую в пожаре бабушку детей в областную больницу.
«Ходили малыши в наш садик. Егору было 4 года, Олесе — 6 лет. Вы знаете, мама-одиночка, <...> никто не ожидал, что она будет такой хорошей матерью. Она всё для них делала! Всё самое лучшее покупала, всегда дети чистенькие, аккуратненькие. Всегда самые дорогие игрушки она им покупала, хотя жили не роскошно. Всегда искала работу, чтобы их прокормить. <...> Она хваталась за любую работу: и дрова рубила, и пилила, и убирала. Лишь бы заработать деньги. Это мать с большой буквы. Вчера детишки смеялись, у нас были. Их забрала бабушка и повела домой. Мама работает, а бабушка есть бабушка. Тем более они постоянно с бабушкой. Они же вместе живут. Кто ещё их заберет, кроме бабушки, если папы нет», — рассказали корреспонденту НГС в детском саду «Сказка», куда ходили дети.
В администрации села Целинное рассказали, что семья не числилась неблагополучной. В ночь трагедии мать детей уехала на работу в Дом милосердия.
«Там был пожарный извещатель первого поколения. Он издает звуковой сигнал. <…> Сейчас на месте работает оперативная и следственная группы, которые выясняют детали происшествия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Начальник департамента информационной политики Новосибирской области Сергей Нешумов рассказал корреспонденту НГС, что губернатор Андрей Травников знает о ситуации и уже поручил проработать вопрос оказания помощи семье
«Ситуация находится на контроле социальных служб и администрации района. По результатам будет оказана помощь», — рассказал Сергей Нешумов.
Вот так сейчас выглядит сгоревший дом. По данным МЧС, площадь пожара составила 90 квадратных метров.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что пострадавшая в пожаре бабушка сейчас находится в реанимации.
«Состояние оценивается как тяжёлое. Врачами ЦРБ были проведены консультации со специалистами ожогового отделения областной больницы, провели необходимые диагностические мероприятия, прибыла бригада санавиации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировали в пресс-службе областного минздрава.