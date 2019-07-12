Пристегните ремни! 7 инстаграмов стюардов и стюардесс, с которыми пропадет аэрофобия

Можно оказаться со звездной стюардессой на одном борту, а можно — в ее инстаграме

12 июля — день бортпроводника. Этих людей мы любим не только за то, что они помогают нам сделать выбор «курица или рыба», но и за их невероятную красоту, с которой полет воистину приятный и безопасный. Стюардессы и стюарды — люди, не обделенные аккаунтами в соцсетях, куда вываливаются сотни фотографий из пустых салонов, багажных полок и пилотских кабин. В сегодняшней подборке — семь аккаунтов прямо с неба, на которые вам захочется подписаться. Самая красивая стюардесса России

Дарья Баранова — официально самая красивая стюардесса страны. В апреле она победила в конкурсе SkyLady среди бортпроводниц России, Узбекистана и Белоруссии. В инстаграме Дарьи почти полторы тысячи фотографий из разных уголков планеты.

Стюардесса делится не только работой, но и рассказами о своей жизни. Например, о том, что привело ее в профессию:

— Первый раз я полетела на самолете, когда мне было 8 месяцев, рейсом Владивосток — Москва. Рейс был долгий, мама уснула и не заметила, как я, сидя у нее на коленях, начала дергать за волосы сидящую впереди нас женщину в красивой белой шубе! Этой женщиной оказалась советская и российская актриса Людмила Чурсина, которая, улыбнувшись, сказала: «Надо же, такая маленькая и уже летает, бортпроводницей будет!» Ее слова оказались пророчеством. Потому что там, над облаками, происходит настоящее волшебство, и сейчас я понимаю, что нет ничего невозможного — потому что в небе нет границ!



Найти Дарью можно на международных рейсах «Аэрофлота».

Возможно, самый красивый стюард России



Если бы у стюардов был свой конкурс красоты, то победить в нем были бы все шансы у Стаса Дехтяренко. Первую минуту славы парень поймал несколько лет назад, когда стал участником «Дома-2». Сейчас Стас — стюард внутренних и международных рейсов «Аэрофлота».



— Пассажиры узнают, — рассказывает Стас. — И коллеги тоже. Несмотря на то, что уже много времени прошло с того момента, как я вышел из «Дома-2». Ещё во время учебы на стюарда меня атаковали вопросами, как попасть на шоу, как все устроено на телевидении. Так и говорили — парень из «ящика». Вопросы совершенно однотипные, и это быстро надоедает.

В инстаграме стюарда сотни селфи (как в форме, так и без нее), фотографии из путешествий и любимый щенок Стаса — шпиц по кличке Нейт.



О взлетах в своей карьере Стас рассказывал в интервью 29.RU, почитайте его.

Самая известная стюардесса-блогер



На инстаграм Алены Глуховой подписаны 195 тысяч поклонников. Уже два года стюардесса авиакомпании «Россия» рассказывает, как собраться в рейс за минуту, что лежит в косметичке бортпроводника, с какими вопросами атакуют пассажиры и сама же отвечает на вопросы подписчиков.

— Мне не сложно надеть перчатки и убрать туалет в полёте, потому что мне самой приятно заходить в чистый туалет. Мне не сложно предложить пассажиру лишний сэндвич, если вижу, что он съел его, пока я наливаю напиток. У меня с собой всегда вкусный и ароматный чай для тех, кто сильнее всего боится летать, заряженный переносной аккумулятор, ключ для айфона, конфеты — чего только нет в моем чемоданчике, — делится девушка.



Признания о работе переплетаются с рассказами о личной жизни и домашних делах — переезды, уборка и готовка ужина присутствуют даже у тех, кто постоянно где-то летает.

Стюардесса, которая снимает небо



В инстаграме стюардессы «Уральских авиалиний» можно увидеть, как небо Благовещенска отличается от неба Пулково. Десятки фотографий с высоты разбавлены модельными снимками с трапа самолета, а также рассказами о буднях гражданской авиации.

— У меня нет красивой истории о том, как, зачем и почему я связала свою жизнь с самолетами: не было «голубой мечты» детства, и никто из родственников не подавал личного примера. Просто я иду по жизни с девизом: «А что если?» В конце концов, не зря же говорят, что, однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь. Пока только так и происходит, — делится Ирина Моричева.

У бортпроводников немало историй, которыми можно козырнуть перед друзьями. Коллегам Ирины однажды во время полета пришлось принимать роды. Стюардесса-балерина, которая заказывает еду звездам

В инстаграме Инги Кавун почти нет фотографий с работы: Инга — стюардесса бизнес-авиации, летает с VIP-пассажирами. Заказывает для них еду из лучших ресторанов мира, проверяет, чтобы на борту было все необходимое — от напитков до люксовых полотенец и компрессионного белья. За несколько лет Инга облетела почти всю Землю. Коллегам с V1.RU бортпроводница признавалась, что не может посчитать, сколько стран она посетила — проще сказать, где еще не была:

— Моя география полетов простирается от США, Мексики, Венесуэлы, почти всех стран Европы, Исландии, Великобритании, ОАЭ, Казахстана до Маврикия, Мальдив и Новой Зеландии, не считая множества городов нашей страны.



Вторая любовь после неба у Инги — балет. А еще она бегает на марафонах и работает на даче у свекрови.

Стюард, который предупреждает маму, что поел



Молодой стюард Павел Тренин — сын медиков в четвертом поколении. Сегодня он носится по земному шару на самолетах «Аэрофлота» и на каждой остановке предупреждает маму, что он покушал.



Первое фото с табличкой для мамы было сделано около года назад на берегу Байкала, а дальше: города России, ОАЭ, Испания и даже Гаити. Как вы догадались, встретить Павла можно как на внутренних, так и международных рейсах. А в инстаграме — почти каждый день.

— Признаю, что эта идея частично основана на парне, который делает фото с табличкой Mom, I’m fine. Разве это не гениально? Копировать уж нагло мне не позволила совесть. Но как-то же надо сообщать маме, что со мной всё в порядке, — делится бортпроводник. — Есть такая штука как командировки, ну и пару раз меня уносило в самостоятельные путешествия. А за границей как сообщить, что у тебя всё хорошо? Так почему бы не использовать такой необычный способ.

Стюардесса с глазами как небо

Валерия Сафарян — стюардесса «Уральских авиалиний» с выразительными, бездонными глазами — как небо, в котором летают ее самолеты. Если хотите посмотреть, как меняются стюардессы, когда не ходят на работу — загляните в инстаграм Валерии. И вы убедитесь, что эти девушки остаются в форме даже на отдыхе.

