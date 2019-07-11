Теперь по-настоящему: на площади Ленина запретили ночную парковку

Запрет на парковку был объявлен ещё в прошлом году, но знаки появились только на этой неделе
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Новосибирске на площади Ленина начал действовать запрет на ночную парковку — власти установили новые дорожные знаки.
Теперь, согласно этим знакам, на площади нельзя будет оставлять машину с 22 часов до 6 часов.
О том, что на площади Ленина запретят парковку, власти объявили в октябре прошлого года. Тогда в мэрии объясняли решение жалобами горожан, которым мешает шум. Предполагалось, что запрет начнёт действовать 25 октября, но знаки на площади не появились.
Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре.
В марте 2019 года мэрия объяснила, что запрет не работает, так как для установки знаков нужны тумбы — их планируют поставить летом.
В начале июля власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям останавливаться на протяжённом участке Красного проспекта в Заельцовском районе.