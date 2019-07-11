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Дороги и транспорт

Теперь по-настоящему: на площади Ленина запретили ночную парковку

Дорожные знаки запрещают оставлять там автомобили с 10 вечера до 6 утра

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Запрет на парковку был объявлен ещё в прошлом году, но знаки появились только на этой неделе

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске на площади Ленина начал действовать запрет на ночную парковку — власти установили новые дорожные знаки.

Теперь, согласно этим знакам, на площади нельзя будет оставлять машину с 22 часов до 6 часов.

О том, что на площади Ленина запретят парковку, власти объявили в октябре прошлого года. Тогда в мэрии объясняли решение жалобами горожан, которым мешает шум.  Предполагалось, что запрет начнёт действовать 25 октября, но знаки на площади не появились.

Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре.

В марте 2019 года мэрия объяснила, что запрет не работает, так как для установки знаков нужны тумбы — их планируют поставить летом.

С 10 часов вечера до 6 утра припаркованные машины будет увозить эвакуатор

С 10 часов вечера до 6 утра припаркованные машины будет увозить эвакуатор

В начале июля власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям останавливаться на протяжённом участке Красного проспекта в Заельцовском районе.

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КОММЕНТАРИИ (26)

Black Oasis
11 июл 2019 в 12:35

Селянам, которые любят распахивать двери своих ржавых вёдер и громко включать сельский рэп, - страдать!

Диз
11 июл 2019 в 12:36

Городские чинуши совсем не видят что в городе и так проблема с парковкой, так вдобавок запреты вводят и ставят платные парковки.

11 июл 2019 в 12:48

Мажорам облом.) Поддерживаю данное решение. Пусть за Затулинкой тусуются.)