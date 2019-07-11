«Когда-то здесь была река»: золотодобытчики уничтожили земли новосибирского заповедника

В Новосибирской области экологи провели экскурсию по заказнику «Колтыракский», часть территории которого уничтожили золотодобытчики. О незаконной вырубке и самовольной добыче золота стало известно в 2016 году. Тогда рабочие ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» начали искать золото на месторождении реки Суенга. В прокуратуре говорили, что компания испортила почву, незаконно вырубила и повредила километры леса и похитила древесину. Всего, по данным прокуратуры, золотодобытчики нанесли окружающей среде вред более чем на 203 миллиона рублей.

Вчера, 10 июля, природоохранная инспекция Новосибирской области провела экскурсию для инспекторов со всей области. Об этом корреспонденту НГС рассказал биолог Александр Дубынин, уточнив, что ему удалось сфотографировать территорию, на которой велась золотодобыча — после драги остались лишь мелкая галька и песок. «На фотографиях видно, что осталось после. А когда-то на этом месте была река. Как работает драга — она полностью перерабатывает: берёт грунт, перемалывает, отсевает, перемывает. Она полностью уничтожает природную экосистему. И складывает [грунт]», — объяснил Дубынин.

После драги остались лишь мелкая галька и песок, по которым сложно ходить животным Фото: Александр Дубынин

При этом Дубынин подчёркивает, что после работы драги территорию нужно рекультивировать — восстановить её прежний облик, но компания этого не сделала. «Я не знаю, сколько они заработали, но оценённый ущерб огромный. <...> Они должны были вообще-то грунт снять и положить рядом, а потом, когда всё закончили, должны вернуть грунт назад, посадить деревья, кустарники и так далее. Но они просто ничего этого не сделали», — считает биолог.

Как объяснил корреспонденту НГС директор природоохранной инспекции Валерий Шрейдер, сейчас суд проводит экспертизы и допросы. При этом, говорит директор инспекции, ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» по закону должна была провести рекультивацию — позаботиться не только о растительном, но и о животном мире заказника.

Шрейдер уверяет, что раньше по этой территории ходили лоси и косули, но теперь они не могут забраться на крутые отвалы Фото: Александр Дубынин

«[Когда идёт рекультивация], проводятся мероприятия по животному миру: строятся гнёзда, укрытия, подкормочные места. Там, где существовали многовековые переходы тысяч копытных, необходимо вновь сравнять эти участки, потому что горная река. Лось, косуля — все животные физически туда подняться не могут. Крутые отсевы и состав их — мелкий щебень, песок. Уклоны должны быть такие, чтобы животным было удобно подходить, пить можно», — объяснил претензии к компании Шрейдер. По его оценкам, компания причинила заказнику ущерба более чем на полмиллиона рублей. Были полностью уничтожены места обитания бобров, а также других животных, которые раньше жили у поймы реки. Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» с 27 июля 2017 года находится в стадии ликвидации. Конкурсным управляющим назначен Евгений Токмашев.