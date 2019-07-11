11 июля четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Происшествия

«Когда-то здесь была река»: золотодобытчики уничтожили земли новосибирского заповедника

На территории в несколько километров не осталось животных и части леса

Поделиться

1 042
1 Обсудить

Заповедник располагается в Маслянинском районе

Фото: Александр Дубынин

В Новосибирской области экологи провели экскурсию по заказнику «Колтыракский», часть территории которого уничтожили золотодобытчики.

О незаконной вырубке и самовольной добыче золота стало известно в 2016 году. Тогда рабочие ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» начали искать золото на месторождении реки Суенга. В прокуратуре говорили, что компания испортила почву, незаконно вырубила и повредила километры леса и похитила древесину. Всего, по данным прокуратуры, золотодобытчики нанесли окружающей среде вред более чем на 203 миллиона рублей. 

Вчера, 10 июля, природоохранная инспекция Новосибирской области провела экскурсию для инспекторов со всей области. Об этом корреспонденту НГС рассказал биолог Александр Дубынин, уточнив, что ему удалось сфотографировать территорию, на которой велась золотодобыча — после драги остались лишь мелкая галька и песок.

«На фотографиях видно, что осталось после. А когда-то на этом месте была река. Как работает драга — она полностью перерабатывает: берёт грунт, перемалывает, отсевает, перемывает. Она полностью уничтожает природную экосистему. И складывает [грунт]», — объяснил Дубынин.

После драги остались лишь мелкая галька и песок, по которым сложно ходить животным

После драги остались лишь мелкая галька и песок, по которым сложно ходить животным

При этом Дубынин подчёркивает, что после работы драги территорию нужно рекультивировать — восстановить её прежний облик, но компания этого не сделала. 

«Я не знаю, сколько они заработали, но оценённый ущерб огромный. <...> Они должны были вообще-то грунт снять и положить рядом, а потом, когда всё закончили, должны вернуть грунт назад, посадить деревья, кустарники и так далее. Но они просто ничего этого не сделали», — считает биолог.

Как объяснил корреспонденту НГС директор природоохранной инспекции Валерий Шрейдер, сейчас суд проводит экспертизы и допросы. При этом, говорит директор инспекции, ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» по закону должна была провести рекультивацию — позаботиться не только о растительном, но и о животном мире заказника.

Шрейдер уверяет, что раньше по этой территории ходили лоси и косули, но теперь они не могут забраться на крутые отвалы

Шрейдер уверяет, что раньше по этой территории ходили лоси и косули, но теперь они не могут забраться на крутые отвалы

«[Когда идёт рекультивация], проводятся мероприятия по животному миру: строятся гнёзда, укрытия, подкормочные места. Там, где существовали многовековые переходы тысяч копытных, необходимо вновь сравнять эти участки, потому что горная река. Лось, косуля — все животные физически туда подняться не могут. Крутые отсевы и состав их — мелкий щебень, песок. Уклоны должны быть такие, чтобы животным было удобно подходить, пить можно», — объяснил претензии к компании Шрейдер.

По его оценкам, компания причинила заказнику ущерба более чем на полмиллиона рублей. Были полностью уничтожены места обитания бобров, а также других животных, которые раньше жили у поймы реки.

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», ООО «Горнопромышленная компания "Алтай"» с 27 июля 2017 года находится в стадии ликвидации. Конкурсным управляющим назначен Евгений Токмашев. 

По телефону организации, указанному в базе данных, корреспонденту НГС сообщили, что не имеют отношения к компании «Алтай», но передадут номер редакции Токмашеву. Не удалось дозвониться до Токмашева и по телефону, указанному в базе арбитражных управляющих.

В 2016 году стало известно, что следователи возбудили уголовные дела по ст. 262 УК РФ "Нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий", ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений" и ст. 158 УК РФ "Кража" и соединили их в одно производство.

В 2015 году стало известно, что лицензию на добычу золота на реках Суенга и Матренка в Маслянинском районе выиграла компания ООО «Салаир».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

золотодобычазаказникущерб

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Black Oasis
11 июл 2019 в 13:32

Барыги из "Горнопромышленной компании Алтай" получили быстрый навар, сбежали, фирму ликвидировали. А природу на этом участке уже не воскресить. Чтоб вы подавились своим золотом!