«Она всё делала для детей»: односельчане рассказали о семье, в которой сгорели дети

Ночью 11 июля в селе Целинное под Новосибирском погибли трое детей. Старшей девочке Тане было 16 лет, 6-летняя Олеся собиралась пойти в первый класс, а младший 4-летний Егор ходил в детский сад.

В детском саду о матери детей отзываются хорошо. Плачущая заведующая рассказала, что 34-летняя Фая была мамой с большой буквы и всегда старалась ради детей.

«Ходили малыши в наш садик. Егору было 4 года, Олесе — 6 лет. Вы знаете, мама-одиночка. Она родила детишек для себя. По молодости была шустрой, никто не ожидал, что она будет такой хорошей матерью. Она всё для них делала! Всё самое лучшее покупала, всегда дети чистенькие, аккуратненькие. Всегда самые дорогие игрушки она им покупала, хотя жили не роскошно. Всегда искала работу, чтобы их прокормить. В последнее время она устроилась на работу в Коченёво, в посёлке работы нет. Она хваталась за любую работу: и дрова рубила, и пилила, и убирала. Лишь бы заработать деньги. Это мать с большой буквы. Фая (мать погибших детей. — Прим. ред.) 1985 года рождения. Вчера детишки смеялись, у нас были. Их забрала бабушка и повела домой. Мама работает, а бабушка есть бабушка. Тем более они постоянно с бабушкой. Они же вместе живут. Кто ещё их заберет, кроме бабушки, если папы нет», — рассказали корреспонденту НГС в детском саду «Сказка», куда ходили дети.