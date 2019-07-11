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Смерть трех детей в Целинном

«Она всё делала для детей»: односельчане рассказали о семье, в которой сгорели дети

Пострадавшая в пожаре бабушка сейчас в больнице в тяжёлом состоянии

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В больницу, куда отвезли пострадавшую бабушку, прибыла санавиация

Фото: пресс-служба СУ СК по Новосибирской области

Ночью 11 июля в селе Целинное под Новосибирском погибли трое детей. Старшей девочке Тане было 16 лет, 6-летняя Олеся собиралась пойти в первый класс, а младший 4-летний Егор ходил в детский сад.

В детском саду о матери детей отзываются хорошо. Плачущая заведующая рассказала, что 34-летняя Фая была мамой с большой буквы и всегда старалась ради детей.

«Ходили малыши в наш садик. Егору было 4 года, Олесе — 6 лет. Вы знаете, мама-одиночка. Она родила детишек для себя. По молодости была шустрой, никто не ожидал, что она будет такой хорошей матерью. Она всё для них делала! Всё самое лучшее покупала, всегда дети чистенькие, аккуратненькие. Всегда самые дорогие игрушки она им покупала, хотя жили не роскошно. Всегда искала работу, чтобы их прокормить. В последнее время она устроилась на работу в Коченёво, в посёлке работы нет. Она хваталась за любую работу: и дрова рубила, и пилила, и убирала. Лишь бы заработать деньги. Это мать с большой буквы. Фая (мать погибших детей. — Прим. ред.) 1985 года рождения. Вчера детишки смеялись, у нас были. Их забрала бабушка и повела домой. Мама работает, а бабушка есть бабушка. Тем более они постоянно с бабушкой. Они же вместе живут. Кто ещё их заберет, кроме бабушки, если папы нет», — рассказали корреспонденту НГС в детском саду «Сказка», куда ходили дети.

Получившую серьёзные ожоги бабушку доставили в Коченёвскую центральную районную больницу.

«Она в реанимации, состояние оценивается как тяжёлое. Врачами ЦРБ были проведены консультации со специалистами ожогового отделения областной больницы, провели необходимые диагностические мероприятия, прибыла бригада санавиации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировали в пресс-службе областного минздрава.

Врачи санавиации сегодня должны принять решение, можно ли транспортировать пациентку в областную больницу.

В МЧС рассказали, что пожар начался из-за замыкания электропроводки. Почему не сработал пожарный извещатель, пока неизвестно, но проверку в областном управлении ГУ МЧС уже начали.

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КОММЕНТАРИИ (50)

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11 июл 2019 в 12:07

....Вы,там односельчане,не оставляйте одну ее, я боюсь что она одна не справится( все ради кого она жила погибли-о детях).Какое
страшное горе для любой матери потерять детей, а тут ещё она и любила их безумно, была и за папу и за маму ,душу вкладывала в них . Справлялась со всеми проблемами одна практически,а бабушка на подхвате и старшая дочь (тоже старались).А была бы работа по месту жительства и может трагедии удалось бы избежать, ведь двое бы справились и вытащили бы детей !
Не оставляйте маму погибших детей одну ни на минуту.

Аноним
11 июл 2019 в 12:01

Родила "для себя", а времени быть с ними не было.

11 июл 2019 в 12:29

мать -1985 г.р. т.е. ей 34 года.
старшей -16 лет, значит первого ребенка она "родила для себя" в 18 лет. 9 мес беременности - ну типа она забеременела в 17 лет.
угадай с какого возраста она ведет половую жизнь?

вам расскажать настоящую, наиболее вероятную историю, как это случилось или сами знаете?? деревня!
и я еще раз спрошу: где биологические "отцы" - очевидно и вероятно, их там несколько.

теперь смотрите какая получается инетерсная история:
вы постоянно меня очерняете за то, что я пишу о женщинах, вы беситесь, переходите на личные оскорбления, минусуете и изрыгаете на меня кучу помоев, угрожаете мне правоохранительными органами.

ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ?

не потому ли, что я преследую цели морали и нравственнсти? и пытасю хоть что то до вас донести, чтобы вы ну хоть что то поняли, одумались и перестали так жить. какой результат? НИЧЕРТА!

странное "гуляет" женищна, а полохой почему то я
как так?