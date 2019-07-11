Медаль наша: новосибирец завоевал бронзу в королевском спринте в Неаполе

19-летний Даниил Марков сегодня один из самых успешных молодых пловцов Новосибирска
Фото: teamrussia.pro
Новосибирский пловец Даниил Марков стал бронзовым призёром Универсиады — он пришёл третьим на дистанции 50 метров.
«В королевском спринте у мужчин на 50-метровке вольным стилем 19-летний Даниил Марков стал бронзовым призёром Универсиады. В финале Даниил показал результат 22,39 секунды. Победителем в этом виде программы стал пловец из Великобритании, проплыв за 21,97 секунды. На втором месте спортсмен из Японии (22,26 секунды)», — сообщили в Федерации плавания Новосибирской области.
Даниил Марков — один из самых успешных молодых пловцов из Новосибирска. Осенью Даниил стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Аргентине, а в апреле в составе сборной Новосибирской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России. Сейчас спортсмен тренируется в СШОР «Центр Водных Видов Спорта» под руководством Александра Мартынова.
Также Универсиада-2019 в Италии стала удачной для новосибирского гимнаста Иван Стретовича и шпажиста Артёма Целышева. Сперва призёр Олимпийских игр в Рио Иван Стретович стал бронзовым призёром в командном зачёте, а после выиграл серебро в личном первенстве. На счету у Артёма Целышева одна серебряная медаль — команда российских шпажистов уступила сборной Японии.