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Медаль наша: новосибирец завоевал бронзу в королевском спринте в Неаполе

В финале Универсиады Даниил Марков уступил пловцам из Японии и Великобритании

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19-летний Даниил Марков сегодня один из самых успешных молодых пловцов Новосибирска

Фото: teamrussia.pro 

Новосибирский пловец Даниил Марков стал бронзовым призёром Универсиады — он пришёл третьим на дистанции 50 метров.

«В королевском спринте у мужчин на 50-метровке вольным стилем 19-летний Даниил Марков стал бронзовым призёром Универсиады. В финале Даниил показал результат 22,39 секунды. Победителем в этом виде программы стал пловец из Великобритании, проплыв за 21,97 секунды. На втором месте спортсмен из Японии (22,26 секунды)», — сообщили в Федерации плавания Новосибирской области.

Даниил Марков — один из самых успешных молодых пловцов из Новосибирска. Осенью Даниил стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Аргентине, а в апреле в составе сборной Новосибирской области завоевал бронзовую медаль чемпионата России. Сейчас спортсмен тренируется в СШОР «Центр Водных Видов Спорта» под руководством Александра Мартынова.

Также Универсиада-2019 в Италии стала удачной для новосибирского гимнаста Иван Стретовича и шпажиста Артёма Целышева. Сперва призёр Олимпийских игр в Рио Иван Стретович стал бронзовым призёром в командном зачёте, а после выиграл серебро в личном первенстве. На счету у Артёма Целышева одна серебряная медаль — команда российских шпажистов уступила сборной Японии.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Neo
11 июл 2019 в 12:19

У британца улыбка такая, как он допинг-контроль прошел?

С Богаткова
11 июл 2019 в 12:18

Горжусь земляком!

С Богаткова
11 июл 2019 в 12:18

Я тоже бегун, правда не спринт, но дистанцию 3 километра, пробегаю за 8 с половиной минут, кто в теме тот понимает о чём я говорю.