«Все сочувствуют беде»: новосибирцы собрали 5 тонн одежды и еды для пострадавших от потопа

Новосибирцам и жителям области удалось собрать около 5,6 тонн гуманитарной помощи
Фото: Мария Морсина / НГС
Утром 11 июля автомобиль с пятью тоннами одежды, белья и еды отправился из Новосибирска в Иркутскую область — его сопровождают инспекторы ГИБДД.
В сборе гуманитарной помощи участвовали около 175 жителей Новосибирской области — вещи и еду для пострадавших от потопа начали принимать в областном Доме ветеранов с 4 июля. Им удалось собрать около 5,6 тонн гуманитарной помощи.
«Все переживают, сочувствуют такой беде и им хочется оказать посильную помощь — кто чем может. Нужны сейчас моющие средства, средства гигиены, <…> постельное бельё и тёплая верхняя одежда. Приносить [можно] в пакетах, а мы здесь уже разбираем непосредственно по группам и упаковываем в мешки свои уже. [В пакетах лучше приносить], потому что вещи стираные, не хотелось бы, чтобы они потеряли свой внешний вид и качество. Желательно в упаковочке», — рассказала заведующая складом гуманитарной помощи Галина Труфанова.
Автомобиль выехал сегодня около 10:15 — ожидается, что он будет добираться до Иркутской области около 30 часов, то есть завтра во второй половине дня он будет на месте.
«При участии министерства транспорта организована доставка груза до конечной точки — это Нижнеудинск, расстояние до неё — 1350 километров. Организовано сопровождение ГИБДД — будет до границы с Кемеровской областью, далее будет сопровождение организовано по территории Кемеровской области, и так до конечной точки», — объяснил заместитель министра регионального минтранса Вячеслав Невежин.
Сбор продолжается до 12 июля — вещи по-прежнему можно приносить в Дом ветеранов на улице Максима Горького, 91.
Галина Труфанова отметила, что жителям не стоит приносить продукты, потому что в пути не всегда можно соблюсти температурный режим, более того, у каждого продукта должен быть свой сертификат качества.
На этой неделе военные медики из Новосибирска также провели вакцинацию жителей в посёлках Багатуй и Красный Октябрь в Иркутской области — эти населенные пункты пострадали во время наводнения. Помимо прививок военные очищали воду, пекли хлеб и расчищали территорию от мусора, заверили в Центральном военном округе.