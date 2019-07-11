11 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Страна и мир
Подробности

«Все сочувствуют беде»: новосибирцы собрали 5 тонн одежды и еды для пострадавших от потопа

Гуманитарная помощь от новосибирцев приедет к пострадавшим уже завтра

Поделиться

183
Обсудить

Новосибирцам и жителям области удалось собрать около 5,6 тонн гуманитарной помощи

Фото: Мария Морсина / НГС

Утром 11 июля автомобиль с пятью тоннами одежды, белья и еды отправился из Новосибирска в Иркутскую область — его сопровождают инспекторы ГИБДД.

В сборе гуманитарной помощи участвовали около 175 жителей Новосибирской области — вещи и еду для пострадавших от потопа начали принимать в областном Доме ветеранов с 4 июля. Им удалось собрать около 5,6 тонн гуманитарной помощи.

«Все переживают, сочувствуют такой беде и им хочется оказать посильную помощь — кто чем может. Нужны сейчас моющие средства, средства гигиены, <…> постельное бельё и тёплая верхняя одежда. Приносить [можно] в пакетах, а мы здесь уже разбираем непосредственно по группам и упаковываем в мешки свои уже. [В пакетах лучше приносить], потому что вещи стираные, не хотелось бы, чтобы они потеряли свой внешний вид и качество. Желательно в упаковочке», — рассказала заведующая складом гуманитарной помощи Галина Труфанова.

Автомобиль уехал утром 11 июля — его сопровождает машина ГИБДД

Автомобиль уехал утром 11 июля — его сопровождает машина ГИБДД

Автомобиль выехал сегодня около 10:15 — ожидается, что он будет добираться до Иркутской области около 30 часов, то есть завтра во второй половине дня он будет на месте.

«При участии министерства транспорта организована доставка груза до конечной точки — это Нижнеудинск, расстояние до неё — 1350 километров. Организовано сопровождение ГИБДД — будет до границы с Кемеровской областью, далее будет сопровождение организовано по территории Кемеровской области, и так до конечной точки», — объяснил заместитель министра регионального минтранса Вячеслав Невежин.

По оценке заведующей складом, больше всего вещей принесли пожилые люди, а также студенты

По оценке заведующей складом, больше всего вещей принесли пожилые люди, а также студенты

Сбор продолжается до 12 июля — вещи по-прежнему можно приносить в Дом ветеранов на улице Максима Горького, 91.

Пункт приёма находится с левой стороны от входа в Дом ветеранов на улице Максима Горького

Пункт приёма находится с левой стороны от входа в Дом ветеранов на улице Максима Горького

Галина Труфанова отметила, что жителям не стоит приносить продукты, потому что в пути не всегда можно соблюсти температурный режим, более того, у каждого продукта должен быть свой сертификат качества.

На этой неделе военные медики из Новосибирска также провели вакцинацию жителей в посёлках Багатуй и Красный Октябрь в Иркутской области — эти населенные пункты пострадали во время наводнения. Помимо прививок военные очищали воду, пекли хлеб и расчищали территорию от мусора, заверили в Центральном военном округе.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

потоп в Иркутской областигуманитарная помощьпаводок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)