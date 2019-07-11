«Все сочувствуют беде»: новосибирцы собрали 5 тонн одежды и еды для пострадавших от потопа

Утром 11 июля автомобиль с пятью тоннами одежды, белья и еды отправился из Новосибирска в Иркутскую область — его сопровождают инспекторы ГИБДД.



В сборе гуманитарной помощи участвовали около 175 жителей Новосибирской области — вещи и еду для пострадавших от потопа начали принимать в областном Доме ветеранов с 4 июля. Им удалось собрать около 5,6 тонн гуманитарной помощи.



«Все переживают, сочувствуют такой беде и им хочется оказать посильную помощь — кто чем может. Нужны сейчас моющие средства, средства гигиены, <…> постельное бельё и тёплая верхняя одежда. Приносить [можно] в пакетах, а мы здесь уже разбираем непосредственно по группам и упаковываем в мешки свои уже. [В пакетах лучше приносить], потому что вещи стираные, не хотелось бы, чтобы они потеряли свой внешний вид и качество. Желательно в упаковочке», — рассказала заведующая складом гуманитарной помощи Галина Труфанова.

