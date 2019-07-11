«Здание как из фильма ужасов»: с дома на Большевистской срезали красивую и опасную лепнину

Рабочие начали срезать лепнину несколько дней назад
Фото: Владимир Курилов
С дома на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рабочие срезали красивую лепнину — в управляющей компании сообщили, что она находилась в аварийном состоянии и могла упасть на головы прохожим.
О том, что рабочие начали срезать лепнину на доме по улице Большевистской, 26, корреспонденту НГС сообщил художник Владимир Курилов.
«У меня там мастерская. Здание оно кошмарное, как из фильма ужасов. Оно вообще-то задумывалось красивым в своё время, в [стиле] неоклассицизма. А сейчас тут что-то поналяпано — где трубы, где кабели воткнуты. Несколько дней назад начала работать какая-то бригада. Тут трасса рядом проходит, вибрации жуткие в здании. Картины в галерее ходуном ходят. Может, из-за этого», — объяснил Владимир Курилов.
По его словам, рабочие срезают не всю лепнину, а только ту, что висит под балконами. Как уточнили корреспонденту НГС в управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района» (обслуживает этот дом. — Прим. ред.), лепнину начали срезать из-за её аварийного состояния.
«Восстанавливать не будут, потому что она уже начала отходить от стен. Чтобы избежать несчастных случаев, производится демонтаж. Насколько я помню, у них там по смете в основном работы на стороне Большевистской, потому что они там больше всего отходят. Со стороны двора они там ещё стоят и там трогать не собираются», — рассказали в УК.
Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В апреле рабочие, выполняющие капитальный ремонт дома на улице Авиастроителей, 3 в Дзержинском районе Новосибирска, снесли балюстраду с 80-летней историей. А в сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины.