«Здание как из фильма ужасов»: с дома на Большевистской срезали красивую и опасную лепнину

С дома на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рабочие срезали красивую лепнину — в управляющей компании сообщили, что она находилась в аварийном состоянии и могла упасть на головы прохожим.

О том, что рабочие начали срезать лепнину на доме по улице Большевистской, 26, корреспонденту НГС сообщил художник Владимир Курилов.

«У меня там мастерская. Здание оно кошмарное, как из фильма ужасов. Оно вообще-то задумывалось красивым в своё время, в [стиле] неоклассицизма. А сейчас тут что-то поналяпано — где трубы, где кабели воткнуты. Несколько дней назад начала работать какая-то бригада. Тут трасса рядом проходит, вибрации жуткие в здании. Картины в галерее ходуном ходят. Может, из-за этого», — объяснил Владимир Курилов.