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Город

«Здание как из фильма ужасов»: с дома на Большевистской срезали красивую и опасную лепнину

Она грозила обрушиться на головы прохожих

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Рабочие начали срезать лепнину несколько дней назад

Фото: Владимир Курилов

С дома на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рабочие срезали красивую лепнину — в управляющей компании сообщили, что она находилась в аварийном состоянии и могла упасть на головы прохожим.

О том, что рабочие начали срезать лепнину на доме по улице Большевистской, 26, корреспонденту НГС сообщил художник Владимир Курилов.

«У меня там мастерская. Здание оно кошмарное, как из фильма ужасов. Оно вообще-то задумывалось красивым в своё время, в [стиле] неоклассицизма. А сейчас тут что-то поналяпано — где трубы, где кабели воткнуты. Несколько дней назад начала работать какая-то бригада. Тут трасса рядом проходит, вибрации жуткие в здании. Картины в галерее ходуном ходят. Может, из-за этого», — объяснил Владимир Курилов.

Сейчас лепнина просто валяется рядом с домом

Сейчас лепнина просто валяется рядом с домом

По его словам, рабочие срезают не всю лепнину, а только ту, что висит под балконами. Как уточнили корреспонденту НГС в управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района» (обслуживает этот дом. — Прим. ред.), лепнину начали срезать из-за её аварийного состояния.

«Восстанавливать не будут, потому что она уже начала отходить от стен. Чтобы избежать несчастных случаев, производится демонтаж. Насколько я помню, у них там по смете в основном работы на стороне Большевистской, потому что они там больше всего отходят. Со стороны двора они там ещё стоят и там трогать не собираются», — рассказали в УК.

Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В апреле рабочие, выполняющие капитальный ремонт дома на улице Авиастроителей, 3 в Дзержинском районе Новосибирска, снесли балюстраду с 80-летней историей. А в сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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11 июл 2019 в 11:40

Такое поддерживают и ремонтируют вовремя только в загнивающих Европах, а сейчас только остается выбросить, чтобы никого не убило.

cerb
11 июл 2019 в 11:39

"красивую и опасную" - ога, прям горгульи там по ночам оживали, ну..
и бичей местных душили..

789456
11 июл 2019 в 11:38

Да тут больше половины города в таком хорошем состоянии! Я же писал уже уровень города Йоханнесбург из ЮАР! И есть куда еще опускаться, много городов и похуже!