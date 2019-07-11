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Смерть трех детей в Целинном

Смерть трёх детей в огне: в МЧС заявили, что дом вспыхнул из-за короткого замыкания

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело

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С родственниками погибших работают психологи МЧС

Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирское МЧС рассказало, что дом в селе Целинное, в котором погибли три ребёнка, загорелся из-за короткого замыкания. Следователи уже возбудили уголовное дело.

«В результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования на веранде произошло короткое замыкание электропроводки. Дом был оснащен пожарным извещателем. Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших на месте работают психологи Коченевского района и Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Ночью 11 июля в селе Целинное в Коченевском районе Новосибирской области загорелся частный дом — в огне погибли трое детей, а присматривающая за ними бабушка попала в больницу с серьёзными ожогами.

Сейчас на месте пожара работают следователи

Сейчас на месте пожара работают следователи

Утром 11 июля в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК России.

Сейчас на месте пожара работают следователи. Они осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Плохиш
11 июл 2019 в 10:49

От нищеты это все.... проводка было наверно чуть младше дома, а может и старше. А на новую у людей денег нет... НО пожарный извещатель наше руководство им поставило... молодцы позаботились, отчитались... но плюсик к карме не получили... а щас 3 минуса у них к карме.

11 июл 2019 в 10:52

вот под суд яжемать. будет наука

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11 июл 2019 в 10:57

Очень жаль детей...Бабушке —выздоровление, рвалась наверно и металась чтобы спасти деток, но не смогла:((.Обошли все дома ,»воткнули» извещатели, на этом работу закончили.В итоге -снова погибли дети.Насколько я помню -какая то статья была на НГС по поверке домов на предмет исправности проводки, и подключения электрооборудования. На бумаге было это все очевидно..Могли пройти хотя бы по сильно старым домам и «лачугам», где живут многодетные семьи, к малоимущим.Жесть просто..