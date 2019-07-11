Смерть трёх детей в огне: в МЧС заявили, что дом вспыхнул из-за короткого замыкания

С родственниками погибших работают психологи МЧС
Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области
Новосибирское МЧС рассказало, что дом в селе Целинное, в котором погибли три ребёнка, загорелся из-за короткого замыкания. Следователи уже возбудили уголовное дело.
«В результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования на веранде произошло короткое замыкание электропроводки. Дом был оснащен пожарным извещателем. Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших на месте работают психологи Коченевского района и Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Ночью 11 июля в селе Целинное в Коченевском районе Новосибирской области загорелся частный дом — в огне погибли трое детей, а присматривающая за ними бабушка попала в больницу с серьёзными ожогами.
Утром 11 июля в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — рассказали в пресс-службе регионального управления СК России.
Сейчас на месте пожара работают следователи. Они осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.
Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.