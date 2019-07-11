Опасный обгон: три человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе

Три человека погибли в лобовом ДТП с участием грузовика и «Тойоты Короллы» на федеральной трассе в Черепановском районе Новосибирской области.

«Сегодня около 9:00 на 102-м километре автодороги Р-256 "Новосибирск — Ташанта" произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в город Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем», — описали происшествие в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

