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Происшествия

Опасный обгон: три человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе

«Тойота Королла» выехала на встречную полосу и врезалась в китайский грузовик

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Смертельное ДТП случилось в 102 километрах от Новосибирска на территории Черепановского района

Фото: 54.мвд.рф

Три человека погибли в лобовом ДТП с участием грузовика и «Тойоты Короллы» на федеральной трассе в Черепановском районе Новосибирской области.

«Сегодня около 9:00 на 102-м километре автодороги Р-256 "Новосибирск — Ташанта" произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в город Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем», — описали происшествие в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, в ДТП погибли три человека из легковой машины. На месте работают автоинспекторы.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что пока не располагают информацией о поле и возрасте погибших, и пообещали уточнить подробности позже.

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КОММЕНТАРИИ (12)

неизвестный
11 июл 2019 в 10:56

Не, че правда это (на фото) федералка? А ужее сделать никак нельзя было? Представляю, что люди испытывают, когда от них в миллиметре проносятся многотонные фуры

Ребята, дороги совковые надо сдирать (а не олимпиады с мунделями проводить) и лепить всё по новому. Уже и тоннаж машин поменялся, и количество машин на трассах, и скорости, СКОРОСТИ! уже давно не детские

У американцев все федералка в три-четыре полосы в каждом направление. Встречки разнесены друг от друга на приличное расстояние. В междупутьях насыпан песок. Лафа, а не страна, хоть и капиталисты!

11 июл 2019 в 10:58

а какая разница, китайский грузовик или нет?

789456
11 июл 2019 в 10:58

А еще говорят китайская техника не прочная!