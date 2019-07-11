Опасный обгон: три человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе

Смертельное ДТП случилось в 102 километрах от Новосибирска на территории Черепановского района
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Три человека погибли в лобовом ДТП с участием грузовика и «Тойоты Короллы» на федеральной трассе в Черепановском районе Новосибирской области.
«Сегодня около 9:00 на 102-м километре автодороги Р-256 "Новосибирск — Ташанта" произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger. По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в город Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем», — описали происшествие в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным полиции, в ДТП погибли три человека из легковой машины. На месте работают автоинспекторы.
В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что пока не располагают информацией о поле и возрасте погибших, и пообещали уточнить подробности позже.
В прошлом месяце смертельное ДТП случилось на Ордынской трассе в Новосибирском районе: в столкновении с грузовиком погиб 83-летний водитель «Оки».