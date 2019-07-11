В пожаре под Новосибирском погибли три ребёнка — их мама была на работе

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем повреждена крыша и одна половина дома. Пожар локализован в 01:56. Ликвидация [полная] в 03:54. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от водонапорной башни на расстоянии 800 м. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 14 человек личного состава», — говорится в оперативной сводке ЦУКС.

В администрации села Целинное рассказали, что в момент пожара мать детей работала.

«Около часа ночи случился пожар. У бабушки ночевали внуки, так как мама работала в ночную смену в Доме милосердия. Когда съехались на пожар, сын успел вот бабушку вытащить. А дети погибли. Девочка старшая — 16 лет, окончила 9 классов. Одна девочка 2013 года, должна была пойти в первый класс и мальчик 2014 года рождения, 5 лет. Семья как неблагополучная на учете не стояла. Мама одиночка, не пьющая. У нее двое детей родных, а старшая девочка — сирота. Ее опекуном была бабушка. Бабушка их выжила, у нее сильные ожоги и ее увезли в больницу», — рассказали корреспонденту в администрации села Целинное.

В администрации добавили, что пока причина пожара неизвестна, следователи все еще работают на месте происшествия.

После публикации в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожар случился из-за короткого замыкания. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.



Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.