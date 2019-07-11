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Смерть трех детей в Целинном

В пожаре под Новосибирском погибли три ребёнка — их мама была на работе

Она была на ночной смене в Доме милосердия

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Причина пожара пока не установлена

Фото: Оксана Козырева / НГС

Ночью 11 июля в селе Целинное Коченёвского района Новосибирской области загорелся частный дом — в огне погибли три ребёнка, серьёзные ожоги получила пожилая женщина.

По информации оперативной сводки Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) областного ГУ МЧС, пожар начался в 1:05.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горела одна половина дома по всей площади. В результате пожара огнем повреждена крыша и одна половина дома. Пожар локализован в 01:56. Ликвидация [полная] в 03:54. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от водонапорной башни на расстоянии 800 м. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 14 человек личного состава», — говорится в оперативной сводке ЦУКС.

В администрации села Целинное рассказали, что в момент пожара мать детей работала.

«Около часа ночи случился пожар. У бабушки ночевали внуки, так как мама работала в ночную смену в Доме милосердия. Когда съехались на пожар, сын успел вот бабушку вытащить. А дети погибли. Девочка старшая — 16 лет, окончила 9 классов. Одна девочка 2013 года, должна была пойти в первый класс и мальчик 2014 года рождения, 5 лет. Семья как неблагополучная на учете не стояла. Мама одиночка, не пьющая. У нее двое детей родных, а старшая девочка — сирота. Ее опекуном была бабушка. Бабушка их выжила, у нее сильные ожоги и ее увезли в больницу», — рассказали корреспонденту в администрации села Целинное.

В администрации добавили, что пока причина пожара неизвестна, следователи все еще работают на месте происшествия.

После публикации в ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожар случился из-за короткого замыкания. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. 

Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.

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КОММЕНТАРИИ (60)

Белка N1
11 июл 2019 в 09:57

Смешно смотреть на женщин которые пыжатся изо всех сил, дабы показать, что без мужика можно прожить.
Ну и чего она добилась?

лена путина
11 июл 2019 в 09:31

я не поняла вот этой фразы: "Когда съехались на пожар, сын успел вот бабушку вытащить. А дети погибли." какой сын, чей? какая демография, когда в огне, на дорогах и тд дети гибнут(

Гость
11 июл 2019 в 10:32

Тяжело ей было с тремя одной-то. А государству наплевать на то, как выживают такие семьи. Помощи от него никакой. Вот и приходится ей работать по ночам.