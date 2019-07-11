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Дороги и транспорт

Два человека пострадали в ДТП с коммунальной машиной на Станционной

Пострадавших с места аварии увезли в больницу

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У пассажира иномарки врачи диагностировали перелом позвоночника

Фото: Владислав Савченков

Ночью 11 июля на улице Станционная в Ленинском районе Новосибирска «Субару» столкнулась с машиной коммунальных служб — в аварии пострадали два человека.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 2:05 недалеко от остановки «Завод Медпрепаратов».

«В 2:05 водитель 1992 года рождения на автомобиле УМ-1 двигался по улице Станционная со стороны улицы Дукача в сторону улицы Ландышевая. В пути следования у дома № 98А по улице Станционная совершил столкновение с попутной Subaru Legacy», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, в аварии пострадали 22-летний водитель и 24-летний пассажир «Субару». Водителя госпитализировали с сотрясением головного мозга и раной брови. У пассажира врачи диагностировали перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С места аварии пострадавших увезли в больницу. 

В середине июня стало известно, что в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. У него была открытая черепно-мозговая травма.

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