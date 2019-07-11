Новосибирские военные врачи поставили прививки пострадавшим от потопа в Иркутской области

Военные медики Центрального военного округа из Новосибирска провели вакцинацию людей в посёлках Багатуй и Красный Октябрь в Иркутской области — эти населенные пункты пострадали во время наводнения.

По информации пресс-службы ЦВО, всего военврачи провели вакцинацию больше 100 человек.

«Мобильная врачебно-сестринская бригада минобороны на двух автомобилях выехала в населенные пункты, которые находились в зоне потопления, для проведения вакцинации. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медицинско-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прийти самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт», — рассказали в военном округе.