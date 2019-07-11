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Новосибирские военные врачи поставили прививки пострадавшим от потопа в Иркутской области

Военные медики провели вакцинацию в двух затопленных поселках

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Военврачи привили больше 100 человек, в том числе 8 детей

Фото: скриншот видео / vk.com/mil

Военные медики Центрального военного округа из Новосибирска провели вакцинацию людей в посёлках Багатуй и Красный Октябрь в Иркутской области — эти населенные пункты пострадали во время наводнения.

По информации пресс-службы ЦВО, всего военврачи провели вакцинацию больше 100 человек.

«Мобильная врачебно-сестринская бригада минобороны на двух автомобилях выехала в населенные пункты, которые находились в зоне потопления, для проведения вакцинации. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медицинско-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прийти самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт», — рассказали в военном округе.

В зоне ЧС работает около тысячи военных

В зоне ЧС работает около тысячи военных

В пресс-службе ЦВО добавили, что помимо вакцинации военные очищают воду, пекут хлеб и расчищают территорию от мусора.

«Военные оказывают помощь пострадавшему населению: проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов», — добавили в ЦВО.

Всего армия отправила в район чрезвычайной ситуации около тысячи военных и около 300 единиц военной и специальной техники.


В начале июля в Иркутскую область с авиабазы «Толмачёво» вылетели два военных вертолёта. Их экипажи обучены эвакуировать людей с воды. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

11 июл 2019 в 08:28

Ага, поставили прививки от наводнения. Теперь больше не затопит.

Я не робот
11 июл 2019 в 07:51

Пятая колонна завывай свою шарманку.