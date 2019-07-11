Новосибирские военные врачи поставили прививки пострадавшим от потопа в Иркутской области

Военврачи привили больше 100 человек, в том числе 8 детей
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Военные медики Центрального военного округа из Новосибирска провели вакцинацию людей в посёлках Багатуй и Красный Октябрь в Иркутской области — эти населенные пункты пострадали во время наводнения.
По информации пресс-службы ЦВО, всего военврачи провели вакцинацию больше 100 человек.
«Мобильная врачебно-сестринская бригада минобороны на двух автомобилях выехала в населенные пункты, которые находились в зоне потопления, для проведения вакцинации. Также специалистами был проведен подворовой обход, где была оказана первая медицинско-санитарная помощь и вакцинация тем, кто не смог прийти самостоятельно в развернутый полевой медицинский пункт», — рассказали в военном округе.
В пресс-службе ЦВО добавили, что помимо вакцинации военные очищают воду, пекут хлеб и расчищают территорию от мусора.
«Военные оказывают помощь пострадавшему населению: проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов», — добавили в ЦВО.
Всего армия отправила в район чрезвычайной ситуации около тысячи военных и около 300 единиц военной и специальной техники.
В начале июля в Иркутскую область с авиабазы «Толмачёво» вылетели два военных вертолёта. Их экипажи обучены эвакуировать людей с воды.