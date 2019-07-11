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Бизнес

Сибирячка продает зверька из Южной Африки

Он дружит с котами и ловит змей

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За одного зверька просят 30 тысяч рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сибирячка выставила объявление о продаже маленького суриката — необычного питомца девушка готова отдать за 30 тысяч рублей. 

Объявление о продаже животного появилось на сайте «Авито» 5 июля. Как указано в объявлении, сурикаты свободно бегают по квартире, ходят в лоток и дружны с котами. За месячную самку продавец хочет 30 тысяч рублей. 

По данным «Википедии» сурикаты обитают в Южной Африке. По величине сравнимы с кошкой, предпочитают открытые и пустынные земли. Хорошо приручаются — в Южной Африке их держат для ловли грызунов и змей. 

В Новосибирске нередко можно увидеть объявления о продаже экзотических животных. Недавно НГС писал о продаже сирийского тушканчика и жуков-знахарей.  

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КОММЕНТАРИИ (3)

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11 июл 2019 в 05:46

Нада падумать а приабритении с сугуба утилитарнай задачей - ловля вошик-блошик. Ну и грелка в нагах.

11 июл 2019 в 06:43

Лодырина... Лучше бы на работу устроилась...

лена путина
11 июл 2019 в 06:32

где она его приобрела? законно???