Сибирячка продает зверька из Южной Африки

Сибирячка выставила объявление о продаже маленького суриката — необычного питомца девушка готова отдать за 30 тысяч рублей.



Объявление о продаже животного появилось на сайте «Авито» 5 июля. Как указано в объявлении, сурикаты свободно бегают по квартире, ходят в лоток и дружны с котами. За месячную самку продавец хочет 30 тысяч рублей.



По данным «Википедии» сурикаты обитают в Южной Африке. По величине сравнимы с кошкой, предпочитают открытые и пустынные земли. Хорошо приручаются — в Южной Африке их держат для ловли грызунов и змей.