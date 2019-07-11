Лучшим приставом Сибири оказался новосибирец

Сорокин работает в ФССП два года
Фото: пресс-служба УФССП России по НСО
Новосибирец Андрей Сорокин стал победителем конкурса «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» по Сибирскому федеральному округу. Теперь он будет представлять Сибирь на всероссийском этапе конкурса.
Как указано на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, Сорокин работает в ФССП с 2017 года. Два года он исполнял решения суда о взыскании задолженности в пользу организаций ТЭК, а недавно стал заниматься налоговыми задолженностями. Благодаря ему с начала 2019 года взыскали более 175 миллионов рублей.
Там же указано, что любимое хобби Сорокина — музыка:
«В свободное от работы время Андрей Сергеевич увлекается музыкой — ещё со школьной скамьи ему нравится играть на гитаре. Любимое занятие помогает ему черпать силы для новых свершений в непростом ежедневном труде», — пишут представители ФССП о коллеге.
Главными критериями оценки в конкурсе были показатели служебной деятельности и оценки профессиональной подготовки приставов.
В марте отличился другой представитель службы судебных приставов из Новосибирска: Николай Сергеев спас жизнь дворнику с эпилептическим приступом. Накануне днём он вышел осмотреть территорию возле отдела ФССП на Народной, 69 и увидел, как дворник упал в приступе эпилепсии. Сергеев не растерялся, оказал пострадавшему первую помощь и спас ему жизнь.