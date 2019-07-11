Лучшим приставом Сибири оказался новосибирец

Новосибирец Андрей Сорокин стал победителем конкурса «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» по Сибирскому федеральному округу. Теперь он будет представлять Сибирь на всероссийском этапе конкурса.

Как указано на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, Сорокин работает в ФССП с 2017 года. Два года он исполнял решения суда о взыскании задолженности в пользу организаций ТЭК, а недавно стал заниматься налоговыми задолженностями. Благодаря ему с начала 2019 года взыскали более 175 миллионов рублей.