11 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Город

Лучшим приставом Сибири оказался новосибирец

В свободное время он любит играть на гитаре

Поделиться

428
Обсудить

Сорокин работает в ФССП два года

Фото: пресс-служба УФССП России по НСО 

Новосибирец Андрей Сорокин стал победителем конкурса «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» по Сибирскому федеральному округу. Теперь он будет представлять Сибирь на всероссийском этапе конкурса. 

Как указано на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, Сорокин работает в ФССП с 2017 года. Два года он исполнял решения суда о взыскании задолженности в пользу организаций ТЭК, а недавно стал заниматься налоговыми задолженностями. Благодаря ему с начала 2019 года взыскали более 175 миллионов рублей.

Там же указано, что любимое хобби Сорокина — музыка:

«В свободное от работы время Андрей Сергеевич увлекается музыкой — ещё со школьной скамьи ему нравится играть на гитаре. Любимое занятие помогает ему черпать силы для новых свершений в непростом ежедневном труде», — пишут представители ФССП о коллеге. 

Главными критериями оценки в конкурсе были показатели служебной деятельности и оценки профессиональной подготовки приставов. 

В марте отличился другой представитель службы судебных приставов из Новосибирска: Николай Сергеев спас жизнь дворнику с эпилептическим приступом. Накануне днём он вышел осмотреть территорию возле отдела ФССП на Народной, 69 и увидел, как дворник упал в приступе эпилепсии. Сергеев не растерялся, оказал пострадавшему первую помощь и спас ему жизнь.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

УФССПдолгиконкурс

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)