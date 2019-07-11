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На конкурсе лучших сибирских барменов приготовили коктейль с горящим железом

Но победил напиток в рюмке, облепленной шоколадной крошкой, который подали на камне

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Представитель новокузнецкого коктейль-бара Indica Михаил Мусохранов

Фото: Виктор Ботвинко

Вечером 10 июля на летней веранде ресторана «#СИБИРЬСИБИРЬ» прошёл 15-й летний кубок Новосибирской ассоциации барменов (НАБ), в котором приняли участие 12 лучших барменов сибирских городов. О конкурсе корреспонденту НГС рассказал президент НАБ Максим Щёголев.

«Впервые победителем летнего кубка стал бармен из Новокузнецка. До этого кубок уезжал в Томск, а ранее всегда побеждали новосибирцы. <…> Всего в конкурсе участвовало 12 человек из Новосибирска, Омска, Томска, Новокузнецка и Барнаула. Это были опытные участники, профессионалы своего дела», — сообщил Максим Щёголев.

Эффектный коктейль от участника из новосибирского бара Vorobey

Эффектный коктейль от участника из новосибирского бара Vorobey

Самая эффектная подача напитка оказалась у представителя новосибирского бара Vorobey. Коктейль был на основе крапивы, ромашки, фиалки и ягод, а подавался внутри горящего кольца из распушённой стальной ваты. Но победителем конкурса стал бармен новокузнецкого коктейль-бара Indica Михаил Мусохранов. Свой оранжевый десертный коктейль участник преподнёс жюри на плоском чёрном сланце.

«В нём (в коктейле. — Прим. ред.) было три жидких ингредиента: 35 мл ванильной водки, 50 мл апероля и 10 мл карамельного сиропа. Коктейль был опрыскан спреем из грейпфрута и украшен крастой (декоративное украшение по краям бокала. — Прим. ред.) из чёрного шоколада», — рассказал Михаил Мусохранов.

Победивший на летнем конкурсе лучших сибирских барменов коктейль покорил жюри своим вкусом

Победивший на летнем конкурсе лучших сибирских барменов коктейль покорил жюри своим вкусом

Как заметил Михаил Щёголев, жюри настолько впечатлил вкус этого напитка, что бармена попросили сделать ещё одну — дополнительную — порцию.

В конце апреля НГС рассказал об отборочном туре среди барменов Сибири, победитель которого отправился в Москву на общероссийский чемпионат барменов. В отборочном туре главный приз получил автор свекольного коктейля из томского ночного клуба «Театро». 

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