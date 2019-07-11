На конкурсе лучших сибирских барменов приготовили коктейль с горящим железом

«Впервые победителем летнего кубка стал бармен из Новокузнецка. До этого кубок уезжал в Томск, а ранее всегда побеждали новосибирцы. <…> Всего в конкурсе участвовало 12 человек из Новосибирска, Омска, Томска, Новокузнецка и Барнаула. Это были опытные участники, профессионалы своего дела», — сообщил Максим Щёголев.

Вечером 10 июля на летней веранде ресторана «#СИБИРЬСИБИРЬ» прошёл 15-й летний кубок Новосибирской ассоциации барменов (НАБ), в котором приняли участие 12 лучших барменов сибирских городов. О конкурсе корреспонденту НГС рассказал президент НАБ Максим Щёголев.

Самая эффектная подача напитка оказалась у представителя новосибирского бара Vorobey. Коктейль был на основе крапивы, ромашки, фиалки и ягод, а подавался внутри горящего кольца из распушённой стальной ваты. Но победителем конкурса стал бармен новокузнецкого коктейль-бара Indica Михаил Мусохранов. Свой оранжевый десертный коктейль участник преподнёс жюри на плоском чёрном сланце.



«В нём (в коктейле. — Прим. ред.) было три жидких ингредиента: 35 мл ванильной водки, 50 мл апероля и 10 мл карамельного сиропа. Коктейль был опрыскан спреем из грейпфрута и украшен крастой (декоративное украшение по краям бокала. — Прим. ред.) из чёрного шоколада», — рассказал Михаил Мусохранов.

