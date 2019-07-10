«Не хочу, чтобы мне было стыдно, когда закрываю глаза»: Элджей выпустил новый трек

Это второй трек Элджея с молодым музыкантом Коста Лакоста
Фото: instagram.com/sayonaraboy
Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый трек «Метеориты». Новую песню певец записал вместе с молодым исполнителем Коста Лакоста.
Элджей презентовал совместную песню в социальных сетях 10 июля. Пост с треком во «ВКонтакте» собрал полмиллиона просмотров, однако администраторы сообщества закрыли комментарии к нему.
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. В декабре он уже выпускал совместную песню с Коста Лакоста. Но всероссийскую известно ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.
В марте этого года Узенюк удивил поклонников песней без мата — лирический трек «Антидепрессанты» собрал почти шесть миллионов просмотров. Тогда поклонники посчитали, что музыкант посвятил трек своей девушке Анастасии Ивлеевой. 8 марта исполнитель презентовал в соцсетях клип на ещё одну романтичную песню «California» — видеоролик собрал больше восьми миллионов просмотров.