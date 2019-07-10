Сегодня, 10 июля, в Новосибирск приехали португальские рокеры на «Газели Смерти»: они едут из Санкт-Петербурга во Владивосток. Вчера ночью они выехали из Омска, чтобы успеть к сегодняшнему вечеру в бар The Rooks на Коммунистической с концертом. «dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS — трио из Лиссабона. Название группы переводится на русский язык как «две перевёрнутые шестнадцатые ноты». Они играют на стыке разных жанров. Такой эмоциональный, шумный рок. Этой группе 12 лет. Мы заплатили им гонорар, но для новосибирцев решили сделать этот концерт бесплатным, чтобы у всех была возможность познакомиться с их творчеством. А сам проект "Газель Смерти" создал Денис Алексеев», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.

Денис Алексеев пояснил, что подобными турами он занимается девять лет, ездит с разными группами. «Они не всегда были такими большими. До Владивостока мы начали ездить два года назад. Ездили в Португалию, Марокко на разных автомобилях, которые в среднем выдерживали по два года. Эта "Газель" прям долгожитель, я купил её а 2015 году — четвертый год пошёл», — пояснил он. По словам Дениса Алексеева, который обозначает себя как водителя трансконтинентальной маршрутки, названию проекта «Газель Смерти» есть несколько объяснений. Одно из них связано с событиями, происходившими в декабре 2011 года, когда они ехали в Москву: попали в дождь, была скользкая дорога, на которой были упавшие деревья, оборванные провода. «"Газель" у нас разваливалась в этот момент. Выпало лобовое стекло. Пассажиры в этой ситуации сказали: "Это какая-то газель смерти". Название прижилось. Это формальное объяснение, а так мне нравятся вещи, которые больше: жизнь — она соразмерна человеку, а смерть больше», — заметил Алексеев.