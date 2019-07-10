ФК «Новосибирск» назвал своего первого противника в ПФЛ

«Согласно проекту календаря ОЛИМП-Первенства России по футболу <...> матчи 1-го тура состоятся 3 августа. Футбольный клуб "Новосибирск" в этот день проведёт выездной матч с футбольным клубом "Чита". 6 августа наша команда сыграет также на выезде с иркутским "Зенитом"», — говорится на странице сообщества.

Информация о первом матче новосибирской команды появилась в официальной группе ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

ФК «Чита» в 2008 году занимал 1-е место в зоне «Восток», попадая в Первый дивизион, однако через год выбыл, попав в ПФЛ, где остаётся до сегодняшнего дня.

8 июля стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выступит в Кубке России против омского «Иртыша».

В выходные футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа. На прошлой неделе также стало известно, что клуб выбрал себе символ: им стал соболь.



Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь».

