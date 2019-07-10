10 июля среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Спорт

ФК «Новосибирск» назвал своего первого противника в ПФЛ

Клубу предстоит столкнуться с соперником, который раньше входил в ФНЛ

Поделиться

681
11 Обсудить

Первым противником недавно созданного клуба станет «Чита»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» объявил дату первой игры нового сезона ПФЛ — первым соперником недавно созданного клуба станет «Чита».

Информация о первом матче новосибирской команды появилась в официальной группе ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно проекту календаря ОЛИМП-Первенства России по футболу <...> матчи 1-го тура состоятся 3 августа. Футбольный клуб "Новосибирск" в этот день проведёт выездной матч с футбольным клубом "Чита". 6 августа наша команда сыграет также на выезде с иркутским "Зенитом"», — говорится на странице сообщества.

ФК «Чита» в 2008 году занимал 1-е место в зоне «Восток», попадая в Первый дивизион, однако через год выбыл, попав в ПФЛ, где остаётся до сегодняшнего дня. 

8 июля стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выступит в Кубке России против омского «Иртыша».

В выходные футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа. На прошлой неделе также стало известно, что клуб выбрал себе символ: им стал соболь.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

спортфутболФК «Новосибирск»

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
10 июл 2019 в 20:26

А второй соперник кубанский «Навозотоптальщик»

Video Game
10 июл 2019 в 20:27

Недофутболисты.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 20:32

В ближайшие год-два закончатся деньги на людей с палками,которые за один миллиард народных денег не попадают в 16 команд! Вот тогда и посмеемся.