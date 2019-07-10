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Водитель сбил ребёнка, отвёз в больницу и вернулся обратно, чтобы вызвать ГИБДД

В аварии ребёнок получил открытый перелом берцовой кости

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Водитель сбил 7-летнего ребёнка, отвёз его в больницу и вернулся на место аварии

Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня днём в Кировском районе Новосибирска водитель Honda сбил 7-летнего ребёнка, отвёз его в больницу и вернулся на место аварии, чтобы вызвать ГИБДД.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, ДТП случилось на улице Комсомольской, 3 в 15:00. 

«Мальчик 7 лет гулял во дворе. Выезжал автомобиль из арки, совершил наезд на этого мальчика. В результате у мальчика открытый перелом большой берцовой кости. 

Водитель данного транспортного средства увёз мальчика в больницу, вернулся на место, вызвал ГИБДД.

инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

На данный момент ведётся оформление данного ДТП», — рассказал Савченков.

Дополнение: Позднее в ГИБДД добавили, что схожий случай случился спустя 3 часа на улице Кузьмы Минина, 9/3. Там под колёса автомобиля попал мальчик 2012 года рождения - водитель также увёз пострадавшего в больницу, где у него обнаружили закрытый перелом левой ноги со смещением. После этого водитель вернулся на место ДТП и вызвал ГИБДД.

В середине июня стало известно, что в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. У него была открытая черепно-мозговая травма.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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10 июл 2019 в 19:24

Всё правильно сделал.

10 июл 2019 в 19:46

а вдруг он по дороге, некоторые действия совершил? что за фигня чужого ребенка в чужую машину запихнул и герой? ехать по дворам надо 10 а не 40

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10 июл 2019 в 19:36

Мужской поступок. За свои косяки, надо отвечать.