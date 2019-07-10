Водитель сбил ребёнка, отвёз в больницу и вернулся обратно, чтобы вызвать ГИБДД

Сегодня днём в Кировском районе Новосибирска водитель Honda сбил 7-летнего ребёнка, отвёз его в больницу и вернулся на место аварии, чтобы вызвать ГИБДД.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, ДТП случилось на улице Комсомольской, 3 в 15:00.

«Мальчик 7 лет гулял во дворе. Выезжал автомобиль из арки, совершил наезд на этого мальчика. В результате у мальчика открытый перелом большой берцовой кости.