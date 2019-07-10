Водитель сбил ребёнка, отвёз в больницу и вернулся обратно, чтобы вызвать ГИБДД

Водитель сбил 7-летнего ребёнка, отвёз его в больницу и вернулся на место аварии
Фото: Ольга Бурлакова
Сегодня днём в Кировском районе Новосибирска водитель Honda сбил 7-летнего ребёнка, отвёз его в больницу и вернулся на место аварии, чтобы вызвать ГИБДД.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, ДТП случилось на улице Комсомольской, 3 в 15:00.
«Мальчик 7 лет гулял во дворе. Выезжал автомобиль из арки, совершил наезд на этого мальчика. В результате у мальчика открытый перелом большой берцовой кости.
Водитель данного транспортного средства увёз мальчика в больницу, вернулся на место, вызвал ГИБДД.
инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков
На данный момент ведётся оформление данного ДТП», — рассказал Савченков.
Дополнение: Позднее в ГИБДД добавили, что схожий случай случился спустя 3 часа на улице Кузьмы Минина, 9/3. Там под колёса автомобиля попал мальчик 2012 года рождения - водитель также увёз пострадавшего в больницу, где у него обнаружили закрытый перелом левой ноги со смещением. После этого водитель вернулся на место ДТП и вызвал ГИБДД.
В середине июня стало известно, что в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. У него была открытая черепно-мозговая травма.