Ломкие духи и наездники на медведях: краеведческий музей выпустил собственную линейку сувениров

Новосибирский государственный краеведческий музей выпустил собственную линейку сувениров, основанную на найденных бронзовых фигурках, которые делали древние сибиряки — фигурки изображают наездников на медведях, духов, животных и людей. Об этом корреспонденту НГС рассказал директор музея Андрей Шаповалов. По его словам, на сувенирах изображены бронзовые фигурки, которые нашли сотрудники музея. В коллекцию входят футболки, рюкзаки, кружки и даже банданы. «На самом деле мы выпустили настоящую линейку в стиле "макабрический кадавризм". В прошлом году наша экспедиция в Сузунском районе нашла клад. Это не золотые дублоны, это большое скопление бронзовых предметов культа эпохи раннего средневековья. Это такие интересные штуки», — говорит Андрей Шаповалов.

При этом, уверяет Шаповалов, некоторые образы не совсем понятны современному человеку. Например, футболка с изображением оранжевого зверя, похожего на волка, на самом деле изображает наездника на медведе.

На самом деле на этих футболках изображён наездник на медведе Фото: Андрей Шаповалов

«Дело в том, что средневековое мышление от наших образов сильно отличается. Они очень стилизованы. Если правильно смотреть, как мы, музейные работники, то там видно, что это медведь, человек на медведе. Есть птицы. Есть странные образы: сразу там и человек, и волк. Это такое своеобразное видение мира средневековыми людьми, которые жили в таёжной зоне. В тайге всё такое ломкое, неясное. Тина, болота, за каждой корягой скрывается враг или злобный дух. Образы их божеств такие же — немного грубоватые, ломкие. Про это и история», — объясняет Шаповалов изображения на сувенирах.

Среди найденных фигурок изображения духов, птиц, животных и людей Фото: Андрей Шаповалов