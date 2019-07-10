Сидит как влитое: дорожники закрыли ливнёвку досками, потому что решётки слишком часто воруют

«Фотографировал я это на участке улицы Военной: от перекрёстка с "Аурой" <...>, вверх по Ипподромской и до пересечения с Никитина. На этом участке их не было штук шесть. Еду — один, второй, третий», — отметил он.

Как рассказал корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, подобное решение дорожников он обнаружил на улице Военной.

Как сообщил начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк, красть решетки стали чаще.

«В этом году и в прошлом поднялось [количество краж]. От 30 до 50 штук ежедневно. Рекордсмены у нас Кировский и Октябрьский районы. Не знаю почему. Сдают в металл, разбивают их. Столкнувшись с этой проблемой, уже провели испытания нескольких решёток из стеклопластика и приняли решение, что будем их закупать.

- Для чего решили закрывать брусками?

- Мы делаем это, чтобы никто не столкнулся, не упал», — ответил Сердюк.

Сердюк уточнил, что новый вид решёток будет стоить дешевле. Кроме того, пообещал начальник ГУБО, в скором деревянные бруски заменят на решётки из арматуры.

По наблюдениям корреспондента НГС, схожая ситуация с пропавшими решётками сложилась и на Бугринском мосту — там часть ливнёвок без решёток также закрыли деревянными брусками.

В конце мая в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась. Люки и решётки в Новосибирске воруют регулярно. Так, например, в 2017 году бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.