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Дороги и транспорт

Сидит как влитое: дорожники закрыли ливнёвку досками, потому что решётки слишком часто воруют

Каждый день в городе крадут по 30–50 решёток — вскоре их заменят на стеклопластик

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В городе стали всё чаще воровать решётки от ливнёвок — дорожники нашли выход

Фото: Александр Стефанов

Дорожные службы Новосибирска из-за воровства ливнёвых решёток стали закрывать отверстия деревянными брусками — это заметили новосибирцы.

Как рассказал корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, подобное решение дорожников он обнаружил на улице Военной.

«Фотографировал я это на участке улицы Военной: от перекрёстка с "Аурой" <...>, вверх по Ипподромской и до пересечения с Никитина. На этом участке их не было штук шесть. Еду — один, второй, третий», — отметил он.

Как сообщил начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк, красть решетки стали чаще. 

«В этом году и в прошлом поднялось [количество краж]. От 30 до 50 штук ежедневно. Рекордсмены у нас Кировский и Октябрьский районы. Не знаю почему. Сдают в металл, разбивают их. Столкнувшись с этой проблемой, уже провели испытания нескольких решёток из стеклопластика и приняли решение, что будем их закупать. 

- Для чего решили закрывать брусками?

- Мы делаем это, чтобы никто не столкнулся, не упал», — ответил Сердюк.

Сердюк уточнил, что новый вид решёток будет стоить дешевле. Кроме того, пообещал начальник ГУБО, в скором деревянные бруски заменят на решётки из арматуры.

По наблюдениям корреспондента НГС, схожая ситуация с пропавшими решётками сложилась и на Бугринском мосту — там часть ливнёвок без решёток также закрыли деревянными брусками.

В конце мая в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась. Люки и решётки в Новосибирске воруют регулярно. Так, например, в 2017 году бойцы Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который собирался сдать на металлолом крышки канализационных люков с территории аквапарка.

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КОММЕНТАРИИ (50)

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10 июл 2019 в 17:38

Может нужно ещё наказывать тех кто принимает крышки и решетки, они ведь понимают что приносят не собственники, т.е. это заведомо скупка краденного.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 17:38

Это выдающееся решение дорожникам случайно не мэрия подсказала? Придумали же...

........
10 июл 2019 в 17:41

А чего, голосовали за КПРФ, теперь за Бойко надо, веселей будет")