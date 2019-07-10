Адвокат осуждённого на 24 года киллера Челентано обжаловал приговор

Защита подала апелляционную жалобу на приговор Новосибирского областного суда, который признал бывшего бизнесмена Анатолия Радченко виновным в убийствах, покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях в составе ОПГ «Труновские».

Об этом корреспонденту НГС рассказал адвокат осуждённого Владимир Волого.

Он уточнил, что в своей жалобе просит суд апелляционной инстанции отменить приговор Анатолию Радченко и вынести новый — оправдательный.

«Обвинение основано на предположениях, доказательная база по делу отсутствует. <…> Описательно-мотивировочная часть приговора скопирована с обвинительного заключения — это тоже нарушение. <…> Все доводы защиты, изложенные в прениях, за исключением истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по статьям 209–210 УК РФ, <…> полностью судом проигнорированы, так как в приговоре они не указаны и оценка им не дана. После ознакомления с приговором и с протоколом судебного заседания мною будут представлены дополнения к данной апелляционной жалобе», — сообщил Владимир Волого.



По его словам, позже апелляционную жалобу планирует подать и сам Анатолий Радченко.

Приговор по этому уголовному делу Новосибирский облсуд вынес на прошлой неделе.

Анатолия Радченко, также известного по прозвищу Челентано, признали виновным в нескольких преступлениях. Это руководство структурными подразделениями преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создание банды и руководство ею (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийства (п. «а», «д», «е», «ж», з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство и подстрекательство к покушению (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное преследование Анатолия Радченко за вымогательство (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) суд прекратил в связи с истечением срока давности, сообщили в Следственном комитете России. Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Сам осуждённый назвал приговор «вопиюще несправедливым» и заявил журналистам, что «никого никогда не убивал, не давал приказаний убивать, никого не подстрекал».

