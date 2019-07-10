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Криминал

Адвокат осуждённого на 24 года киллера Челентано обжаловал приговор

Юрист попросил Верховный суд оправдать своего подзащитного

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Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Защита подала апелляционную жалобу на приговор Новосибирского областного суда, который признал бывшего бизнесмена Анатолия Радченко виновным в убийствах, покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях в составе ОПГ «Труновские».

Об этом корреспонденту НГС рассказал адвокат осуждённого Владимир Волого.

Он уточнил, что в своей жалобе просит суд апелляционной инстанции отменить приговор Анатолию Радченко и вынести новый — оправдательный.

«Обвинение основано на предположениях, доказательная база по делу отсутствует. <…> Описательно-мотивировочная часть приговора скопирована с обвинительного заключения — это тоже нарушение. <…> Все доводы защиты, изложенные в прениях, за исключением истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по статьям 209–210 УК РФ, <…> полностью судом проигнорированы, так как в приговоре они не указаны и оценка им не дана. После ознакомления с приговором и с протоколом судебного заседания мною будут представлены дополнения к данной апелляционной жалобе», — сообщил Владимир Волого.

По его словам, позже апелляционную жалобу планирует подать и сам Анатолий Радченко.

Приговор по этому уголовному делу Новосибирский облсуд вынес на прошлой неделе.

Анатолия Радченко, также известного по прозвищу Челентано, признали виновным в нескольких преступлениях. Это руководство структурными подразделениями преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создание банды и руководство ею (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийства (п. «а», «д», «е», «ж», з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство и подстрекательство к покушению (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное преследование Анатолия Радченко за вымогательство (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) суд прекратил в связи с истечением срока давности, сообщили в Следственном комитете России.

Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Сам осуждённый назвал приговор «вопиюще несправедливым» и заявил журналистам, что «никого никогда не убивал, не давал приказаний убивать, никого не подстрекал».

«Я бы хотел, чтобы вы знали: с первого дня, с 4 августа 2017 года, когда была назначена судья, я сделал отвод судье. Потому что закрыть судебное заседание — это незаконное решение, я [не] несовершеннолетний, <...> я не хранитель государственной тайны. Кроме того, участники процесса — свидетели — не подавали данного ходатайства, а если бы данное ходатайство было подано, был бы смысл на время закрыть судебный процесс. Однако судебный процесс с первого до последнего дня был закрыт. Не пускали общественных наблюдателей, защитников, представителей "Руси сидящей". Некоторые адвокаты получили отвод. И если бы доступ был у прессы, у общества к судебному процессу, вы бы увидели существенную разницу между той мотивировочной частью, которая в этом приговоре звучала, и тем, что звучало в судебном процессе. Люди говорили о моей невиновности», — сказал Анатолий Радченко после оглашения приговора.

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КОММЕНТАРИИ (5)

10 июл 2019 в 17:03

А что тут удивляться. Адвокаты по своей природе люди без совести и с низкими моральными качествами, которые за деньги будут делать всё что попросит клиент.
Мне это всегда напоминает одну древнюю профессию :)

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10 июл 2019 в 17:02

смотри-ка, еще и брыкается, еще и оправдают)

Гость
10 июл 2019 в 17:01

Вообщем из серии понять и простить !