«Не могу нормально переодеться»: сибирячка нашла в женской раздевалке фитнес-клуба десять видеокамер

Девушка пожаловалась администратору клуба, но после того как камеры не убрали — написала отзыв

Посетительница фитнес-клуба Hammer Fit нашла в женской раздевалке несколько камер видеонаблюдения и потребовала убрать их. В ответ на отзыв на сервисе Flamp представитель клуба заявил, что камеры установлены законно и нужны были для поимки вора. «Штук 10 камер точно есть в раздевалке. Вся зона покрыта. Из-за раздевалок идут к туалетной комнате и возле выхода из душевой тоже стоит камера. Я не могу нормально прийти и переодеться. Там нет такого уголка, чтобы камера не охватывала. Я что, хожу в фитнес-клуб, чтобы в туалете переодеваться? Специально ещё спросила у друзей — в мужской раздевалке нет камер», — рассказала корреспонденту автор отзыва Екатерина (имя героини публикации изменено по её просьбе. — Прим. Ред.).

Девушка пожаловалась администратору клуба, но после того как камеры не убрали — написала отзыв. «Девушка писала мне, что всё нормально, это якобы пустышки. Но есть надпись на входе — ведётся видеонаблюдение. Сам клуб официально утверждает с помощью этой таблички, что ведётся видеозапись. Клуб не может гарантировать, что все сотрудники злой умысел не привнесут <...> Есть камеры, которые выводятся куда-то на монитор, за этим монитором кто-то имеет возможность наблюдать. Вот какой-то этот наблюдатор, он что, не может сфотографировать с телефона или видео снять?» — добавляет Екатерина.

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст Фото: скриншот Flamp

На свой отзыв девушка получила ответ от представителя Hammer Fit. Через несколько часов после публикации его удалили, но редакция НГС успела сделать скриншот. Компания поблагодарила клиентку за отзыв и добавила: «Видеонаблюдение на территории фитнес-клубов ведётся в установленном законом порядке с целью обеспечения безопасности посетителей и сохранности их личных вещей, а также имущества организации. Камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами. Как только виновные в хищении лица были установлены, видеонаблюдение в этой зоне было прекращено и в настоящий момент не ведётся», — говорилось в ответе.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт краж вещей из фитнес-клуба Hammer Fit. «Сотрудники полиции провели весь комплекс необходимых мероприятий», — добавили в ведомстве. Екатерина сейчас хочет добиться снятия камер из раздевалки или же возврата полной стоимости абонемента. «Я, покупая абонемент, не соглашалась на то, что там камеры в раздевалках поставят», — возмущается девушка. Отсутствие такого согласия, по словам директора юридической фирмы «Пактум» Андраника Авагяна, является принципиальным в этом деле. «В связи с тем, что в договоре эти условия прописаны не были, человека не уведомили, а поставили перед фактом — что это незаконно. Есть неприкосновенность частной жизни. Статья 23 Конституции РФ об этом говорит. И есть ещё статья 137 УК РФ, которая говорит, что сбор и хранение информации о частной жизни — это дело незаконное и преследуется по уголовному кодексу. Скорее всего, ведётся запись. Я уже не говорю о том, что, учитывая современные возможности, куда эта информация может попасть — это большой вопрос», — объяснил Андраник Авагян.