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«Не могу нормально переодеться»: сибирячка нашла в женской раздевалке фитнес-клуба десять видеокамер

Девушка попросила убрать их — клуб заявил, что снимать голых посетителей законно

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Девушка пожаловалась администратору клуба, но после того как камеры не убрали — написала отзыв

Фото: читательница НГС

Посетительница фитнес-клуба Hammer Fit нашла в женской раздевалке несколько камер видеонаблюдения и потребовала убрать их. В ответ на отзыв на сервисе Flamp представитель клуба заявил, что камеры установлены законно и нужны были для поимки вора.

«Штук 10 камер точно есть в раздевалке. Вся зона покрыта. Из-за раздевалок идут к туалетной комнате и возле выхода из душевой тоже стоит камера. Я не могу нормально прийти и переодеться. Там нет такого уголка, чтобы камера не охватывала. Я что, хожу в фитнес-клуб, чтобы в туалете переодеваться? Специально ещё спросила у друзей — в мужской раздевалке нет камер», — рассказала корреспонденту автор отзыва Екатерина (имя героини публикации изменено по её просьбе. — Прим. Ред.).

Девушка пожаловалась администратору клуба, но после того как камеры не убрали — написала отзыв.

«Девушка писала мне, что всё нормально, это якобы пустышки. Но есть надпись на входе — ведётся видеонаблюдение. Сам клуб официально утверждает с помощью этой таблички, что ведётся видеозапись. Клуб не может гарантировать, что все сотрудники злой умысел не привнесут <...> Есть камеры, которые выводятся куда-то на монитор, за этим монитором кто-то имеет возможность наблюдать. Вот какой-то этот наблюдатор, он что, не может сфотографировать с телефона или видео снять?» — добавляет Екатерина.

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст

На свой отзыв девушка получила ответ от представителя Hammer Fit. Через несколько часов после публикации его удалили, но редакция НГС успела сделать скриншот. Компания поблагодарила клиентку за отзыв и добавила:

«Видеонаблюдение на территории фитнес-клубов ведётся в установленном законом порядке с целью обеспечения безопасности посетителей и сохранности их личных вещей, а также имущества организации. Камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами. Как только виновные в хищении лица были установлены, видеонаблюдение в этой зоне было прекращено и в настоящий момент не ведётся», — говорилось в ответе.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт краж вещей из фитнес-клуба Hammer Fit.

«Сотрудники полиции провели весь комплекс необходимых мероприятий», — добавили в ведомстве.

Екатерина сейчас хочет добиться снятия камер из раздевалки или же возврата полной стоимости абонемента. «Я, покупая абонемент, не соглашалась на то, что там камеры в раздевалках поставят», — возмущается девушка.

Отсутствие такого согласия, по словам директора юридической фирмы «Пактум» Андраника Авагяна, является принципиальным в этом деле.

«В связи с тем, что в договоре эти условия прописаны не были, человека не уведомили, а поставили перед фактом — что это незаконно. Есть неприкосновенность частной жизни. Статья 23 Конституции РФ об этом говорит. И есть ещё статья 137 УК РФ, которая говорит, что сбор и хранение информации о частной жизни — это дело незаконное и преследуется по уголовному кодексу. Скорее всего, ведётся запись. Я уже не говорю о том, что, учитывая современные возможности, куда эта информация может попасть — это большой вопрос», — объяснил Андраник Авагян.

Он посоветовал девушке обратиться с заявлением в прокуратуру.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в сеть фитнес-клубов Hammer Fit, однако ответ на момент публикации получить не удалось — несмотря на обещания представителей компании ответить на все вопросы журналиста.

В начале июля другая сеть фитнес-клубов — Extreme Fitness — стала участницей громкого скандала, когда подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram.

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фитнес-клубкамеры видеонаблюдения

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КОММЕНТАРИИ (33)

Det
10 июл 2019 в 18:20

Ой боже мой, да что мы там не видели то?

Из ЧОПа
10 июл 2019 в 18:22

Надо же охраннику как-то развлекаться на работе!

Белка№1
10 июл 2019 в 18:22

НЕ ходите в этот клуб. В чём проблема то ?
Я вот дома занимаюсь 2000 раз взмахи руками с гантелями по 2 кг. каждая