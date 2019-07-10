Почтовый фургон класса люкс: Генпрокуратура нашла неожиданное объяснение покупке авто за 2,5 млн

Информация о закупке появилась 26 июня . Согласно документам, автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подогорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем. Под заявленные технические требования подходит автомобиль Hyundai Genesis G80.

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, объяснило, зачем покупает чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с беспроводной зарядкой для смартфонов — на нем будут возить заместителя генерального прокурора.

Как уточнили корреспонденту НГС в управлении Генпрокуратуры, на автомобиле будут возить заместителя генерального прокурора в Сибирском федеральном округе.

«У нас машины [только] у начальника управления, и у заместителя генерального прокурора. Эта же машина у нас для служебных целей: почту развозит и так далее.

— С чем связана покупка нового автомобиля?

— В связи с тем, что предыдущая имеет значительный пробег и в целях обновления", — рассказали в управлении Генпрокуратуры.



По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье.



Отметим, что Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле.

