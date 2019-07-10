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Дороги и транспорт

Почтовый фургон класса люкс: Генпрокуратура нашла неожиданное объяснение покупке авто за 2,5 млн

Под заявленные требования подходит автомобиль Genesis G80

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На этой машине будут возить заместителя генерального прокурора по Сибирскому федеральному округу

Фото: Genesis


Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, объяснило, зачем покупает чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с беспроводной зарядкой для смартфонов — на нем будут возить заместителя генерального прокурора.

Информация о закупке появилась 26 июня. Согласно документам, автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подогорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем. Под заявленные технические требования подходит автомобиль Hyundai Genesis G80.

Как уточнили корреспонденту НГС в управлении Генпрокуратуры, на автомобиле будут возить заместителя генерального прокурора в Сибирском федеральном округе. 

«У нас машины [только] у начальника управления, и у заместителя генерального прокурора. Эта же машина у нас для служебных целей: почту развозит и так далее. 

— С чем связана покупка нового автомобиля?

— В связи с тем, что предыдущая имеет значительный пробег и в целях обновления", — рассказали в управлении Генпрокуратуры.

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье.

Отметим, что Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле. 

В марте 2019 года в гараже ведомств Новосибирской области обнаружился автомобиль бизнес-класса Toyota Camry — в правительстве региона объяснили, что машина понадобилась им для встречи почётных гостей.

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КОММЕНТАРИИ (45)

Белка№1
10 июл 2019 в 18:09

Чем дороже автомобиль, тем менее способный мужчина на нём ездит.
Это как компенсация несостоятельности мужской

alf
10 июл 2019 в 18:05

считаю, что российским чиновникам всех уровней надо утвердить список авто для покупки. предлагаю внести 3 модели: ЗАЗ Шанс, Дэу Нексия и Лада Гранта. Остальные авто к покупке запретить!

Фото пользователя
10 июл 2019 в 18:06

УАЗ Патриот ему бы хватило. Зажрались совсем чиновники.