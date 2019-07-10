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Сибиряк продает за 20 миллионов 59-летний кабриолет «Мерседес» — на таком ездили Хичкок и Синатра

Коллекционный 59-летний Mercedes-Benz W121 привезли в Новосибирск 2 года назад

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Mercedes-Benz W121 190 выпускали в 50-х годах

Фото: auto.ru

В Новосибирске выставили на продажу редкий родстер Mercedes-Benz W121 190 (SL-Class), выпущенный в 1960 году, соответствующее объявление размещено на сайте auto.ru. За автомобиль просят 20 миллионов рублей и отмечают, что автомобиль в идеальном состоянии перевезли из Германии сразу в Новосибирск в частную коллекцию около 2 лет назад. 

«Отреставрирована машина в Германии. Он на номерах, на нем выезжают. Это рыночная цена в Германии плюс таможня», — уточнил продавец автомобиля.

На автомобиле ездили легендарные люди

На автомобиле ездили легендарные люди

Родстер Mercedes-Benz W121 выпускался с 1955 по 1963 год, это автомобиль со съемной жесткой крышей. Машина оснащена 1,9-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач, до сотни он разгоняется за 14,5 секунд. 

Mercedes-Benz W121 был популярен в США в среде богемы, на таком ездили певец Фрэнк Синатра и режиссер Альфред Хичкок. В объявлении отмечается, что модель была выпущена в количестве 25 881 штуки, однако до сегодняшнего времени в хорошем состоянии сохранилось очень мало таких родстеров. 

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
10 июл 2019 в 16:32

Хозяину стоит выставлять на буржуйских площадках ,подобные Авто у нас не продать

Элен
10 июл 2019 в 16:26

Рыночная цена в Германии???Ну вот там и продавай.

ЫЫЫ
10 июл 2019 в 16:38

ЧОПовский Bugatti Type 57SC Atlantic дороже стоит