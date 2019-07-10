Сибиряк продает за 20 миллионов 59-летний кабриолет «Мерседес» — на таком ездили Хичкок и Синатра

В Новосибирске выставили на продажу редкий родстер Mercedes-Benz W121 190 (SL-Class), выпущенный в 1960 году, соответствующее объявление размещено на сайте auto.ru. За автомобиль просят 20 миллионов рублей и отмечают, что автомобиль в идеальном состоянии перевезли из Германии сразу в Новосибирск в частную коллекцию около 2 лет назад.

«Отреставрирована машина в Германии. Он на номерах, на нем выезжают. Это рыночная цена в Германии плюс таможня», — уточнил продавец автомобиля.