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Владельцам ТЦ «Дружба» разрешили превратить трансформаторную будку на Богаткова в торговый комплекс

Раньше стройка принадлежала одному из владельцев «Добрянки» и «Бахетле»

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По документам застройщик реконструирует трансформаторную подстанцию в административно-торговый комплекс

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мэрия Новосибирска разрешила реконструировать трансформаторную подстанцию площадью 49,5 квадратных метра на улице Бориса Богаткова, 251/1 — документ застройщику, компании «Дружба», выдали 5 июля.

По документу застройщик намерен на месте объекта, назначение которого не определено, возвести 2-этажное здание административно-торгового комплекса, один из этажей которого — подземный. Общая площадь строения составит чуть больше 1,8 тысяч квадратных метров. В комплекс также входит трансформаторная подстанция. Сейчас на площадке уже работает строительная техника.

Трансформаторную подстанцию здесь построил предыдущий застройщик — совладелец сети «Бахетле» и «Добрянка»

Трансформаторную подстанцию здесь построил предыдущий застройщик — совладелец сети «Бахетле» и «Добрянка»

Компания «Дружба» принадлежит братьям-бизнесменам Алоянам: Норику, Сурику и Смо. Семья также владеет ресторанами «Царский двор» и «Царская охота» и компанией «Апшерон», которая построила на Гусинобродском шоссе ТЦ «Дружба». Норик Алоян отказался прокомментировать новый проект.

В 2015 году разрешение на строительство административно-торгового комплекса с такими же параметрами и трансформаторной подстанцией в этом месте получала компания «Фортуна» — её основной владелец Александр Слободчиков также был сооснователем АО «Новые торговые сети», развивавшем в Новосибирске сети «Бахетле» и «Добрянка». Один из магазинов сети «Добрянка» находится через дорогу от новой стройки.

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КОММЕНТАРИИ (19)

10 июл 2019 в 15:17

Новую тему надыбали... строят будку - получается торговый комплекс. Думаю это будет в тренде как минимум до новых выборов мэра.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 15:18

У этих Суриков,Смурфиков,Нуриков и т.п. торговля в крови.Они такими темпами все собачьи будки Октябрьского р-на превратят в торговые центры.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 15:55

О, мой дом видно. Докладываю обстановку. Трансформаторную подстанцию на фото кирпичная, соорудили за неделю несколько дней назад (кстати относительно уже существующих зданий она стоит криво), так что это просто предлог. Но в любом случае лучше хоть что то на месте этого пустыря с которого постоянно ветер поднимал кучу пыли.
Главное, чтобы 2 этажное здание в 24 этажную свечку не превратилось, вот тогда на перекрёстке (да и на Лежена) адок ещё тот приключится.