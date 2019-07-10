Владельцам ТЦ «Дружба» разрешили превратить трансформаторную будку на Богаткова в торговый комплекс

По документу застройщик намерен на месте объекта, назначение которого не определено, возвести 2-этажное здание административно-торгового комплекса, один из этажей которого — подземный. Общая площадь строения составит чуть больше 1,8 тысяч квадратных метров. В комплекс также входит трансформаторная подстанция. Сейчас на площадке уже работает строительная техника.

Компания «Дружба» принадлежит братьям-бизнесменам Алоянам: Норику, Сурику и Смо. Семья также владеет ресторанами «Царский двор» и «Царская охота» и компанией «Апшерон», которая построила на Гусинобродском шоссе ТЦ «Дружба». Норик Алоян отказался прокомментировать новый проект.



В 2015 году разрешение на строительство административно-торгового комплекса с такими же параметрами и трансформаторной подстанцией в этом месте получала компания «Фортуна» — её основной владелец Александр Слободчиков также был сооснователем АО «Новые торговые сети», развивавшем в Новосибирске сети «Бахетле» и «Добрянка». Один из магазинов сети «Добрянка» находится через дорогу от новой стройки.

