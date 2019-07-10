ГИБДД устроила охоту за водителями, которые не пропускают скорые

Автоинспекторы утром сопровождали экипажи скорой помощи
Фото: Владислав Савченков
Сегодня утром, 10 июля, автоинспекторы Новосибирска провели акцию: они ловили водителей, которые не пропускают экипажи скорой помощи с проблесковыми маячками.
«Все экипажи ГИБДД были ориентированы на выявление водителей, которые не пропускают пешеходов на оживлённых перекрёстках города. Также утром некоторые экипажи ГИБДД сопровождали скорые, которые двигались на вызов», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В результате автоинспекторы поймали трёх нарушителей. Савченков уточнил, что эти водители были оштрафованы. Штраф за это нарушение — от 500 рублей.
В конце июня в центре Новосибирска два дня подряд автомобили врезались в машины скорой помощи, которые перевозили пациентов. Первое ДТП случилось 26 июня на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали. Второе произошло 27 июня на Красном проспекте.
По данным на конец июня, в Новосибирске в 2019 году поймали 8 человек, которых автоинспекторы штрафовали за не пропуск скорых.