ГИБДД устроила охоту за водителями, которые не пропускают скорые

Сегодня утром, 10 июля, автоинспекторы Новосибирска провели акцию: они ловили водителей, которые не пропускают экипажи скорой помощи с проблесковыми маячками.

«Все экипажи ГИБДД были ориентированы на выявление водителей, которые не пропускают пешеходов на оживлённых перекрёстках города. Также утром некоторые экипажи ГИБДД сопровождали скорые, которые двигались на вызов», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате автоинспекторы поймали трёх нарушителей. Савченков уточнил, что эти водители были оштрафованы. Штраф за это нарушение — от 500 рублей.