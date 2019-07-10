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Дороги и транспорт

ГИБДД устроила охоту за водителями, которые не пропускают скорые

За одно утро они наказали трех водителей

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Автоинспекторы утром сопровождали экипажи скорой помощи

Фото: Владислав Савченков

Сегодня утром, 10 июля, автоинспекторы Новосибирска провели акцию: они ловили водителей, которые не пропускают экипажи скорой помощи с проблесковыми маячками.

«Все экипажи ГИБДД были ориентированы на выявление водителей, которые не пропускают пешеходов на оживлённых перекрёстках города. Также утром некоторые экипажи ГИБДД сопровождали скорые, которые двигались на вызов», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате  автоинспекторы поймали трёх нарушителей. Савченков уточнил, что эти водители были оштрафованы. Штраф за это нарушение — от 500 рублей.

В конце июня в центре Новосибирска два дня подряд автомобили врезались в машины скорой помощи, которые перевозили пациентов. Первое ДТП случилось 26 июня на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали. Второе произошло 27 июня на Красном проспекте.

По данным на конец июня, в Новосибирске в 2019 году поймали 8 человек, которых автоинспекторы штрафовали за не пропуск скорых.

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КОММЕНТАРИИ (26)

Патриот
10 июл 2019 в 15:50

Эх маловат штраф, да и по чаще нужно такие акции проводить, каждый день

Собственно
10 июл 2019 в 16:00

А тех водятлов скорых, которые ведут себя нагло, подрезают, понимают, что в их автохлам врезаться себе дороже КТО наказывать будет ?
Я так думаю, сами другие водители и будут
Предупреждая возмущение хомячков - я написал про машины, на которых не включены ни маячки ни сирена, у которых нет преимущества

Фото пользователя
10 июл 2019 в 15:55

Уточнение: за плебеями, которые не пропускают скорые. Власть имущих эти рейды не касаются.