Как мёдом намазано: кандидатом в мэры выдвинулся экс-руководитель института истории СО РАН

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, двенадцатый, претендент. Документы в городскую избирательную комиссию подал новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в горизбиркоме.

«Сегодня сдал документы, вот буквально в половине третьего, Козодой Виктор Иванович», — рассказали в избирательной комиссии, добавив, что претендента выдвинула политическая партия.



Сам претендент в мэры попросил корреспондента НГС перезвонить ему позже.

Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. С 2004 по 2010 год он занимал пост ректора Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, с 2012 по 2014 год работал в должности заместителя губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. До работы в областном правительстве Виктор Козодой был депутатом Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска.