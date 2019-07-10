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Политика

Как мёдом намазано: кандидатом в мэры выдвинулся экс-руководитель института истории СО РАН

Бывший депутат и замгубернатора Виктор Козодой подал документы в избирком сегодня в обед

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Виктор Козодой решил стать кандидатом в мэры от партии «Справедливая Россия»

Фото: Стас Соколов / НГС

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, двенадцатый, претендент. Документы в городскую избирательную комиссию подал новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в горизбиркоме.

«Сегодня сдал документы, вот буквально в половине третьего, Козодой Виктор Иванович», — рассказали в избирательной комиссии, добавив, что претендента выдвинула политическая партия.

Сам претендент в мэры попросил корреспондента НГС перезвонить ему позже.

Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. С 2004 по 2010 год он занимал пост ректора Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, с 2012 по 2014 год работал в должности заместителя губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. До работы в областном правительстве Виктор Козодой был депутатом Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска. 

В начале прошлого года Виктор Козодой занял должность врио директора Института истории СО РАН. На этом месте он проработал около года.

Выборы мэра должны пройти в единый день голосования — 8 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (111)

10 июл 2019 в 15:29

Чувствую, нынешний глава города пролетит в выборах. Уже такой список, что выбирай не хочу и почти любой будет лучше текущего.

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10 июл 2019 в 15:27

Даже на Козодоя согласен, только бы не Анатолий.

10 июл 2019 в 15:28

Кандидатов на замену Локтя, на любой вкус. Прощай Толя скучать по тебе мы не будем.