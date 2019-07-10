Как мёдом намазано: кандидатом в мэры выдвинулся экс-руководитель института истории СО РАН

Виктор Козодой решил стать кандидатом в мэры от партии «Справедливая Россия»
Фото: Стас Соколов / НГС
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, двенадцатый, претендент. Документы в городскую избирательную комиссию подал новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в горизбиркоме.
«Сегодня сдал документы, вот буквально в половине третьего, Козодой Виктор Иванович», — рассказали в избирательной комиссии, добавив, что претендента выдвинула политическая партия.
Сам претендент в мэры попросил корреспондента НГС перезвонить ему позже.
Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. С 2004 по 2010 год он занимал пост ректора Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, с 2012 по 2014 год работал в должности заместителя губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. До работы в областном правительстве Виктор Козодой был депутатом Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска.
В начале прошлого года Виктор Козодой занял должность врио директора Института истории СО РАН. На этом месте он проработал около года.
Выборы мэра должны пройти в единый день голосования — 8 сентября.