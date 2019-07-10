Гаишники подняли над трассой дирижабль, который снимает водителей на встречной полосе

В среду, 10 июля, на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.

В ГИБДД рассказали, что мероприятие проводят для снижение аварийности на трассе между Омском и Новосибирском.

«Профилактическая акция направлена на выявление таких грубых нарушений правил дорожного движения, как выезд на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен". Аэростат <…> позволит выявлять грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.