Гаишники подняли над трассой дирижабль, который снимает водителей на встречной полосе

С помощью аэростата уже вычислили нескольких нарушителей
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
В среду, 10 июля, на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.
В ГИБДД рассказали, что мероприятие проводят для снижение аварийности на трассе между Омском и Новосибирском.
«Профилактическая акция направлена на выявление таких грубых нарушений правил дорожного движения, как выезд на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен". Аэростат <…> позволит выявлять грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.
Камеры, которыми оснащён аэростат, фиксируют нарушения в радиусе нескольких километров. Программное обеспечение видеокамер может определить марку, модель и регистрационный номер машины-нарушителя.
В Госавтоинспекции рассказали, что с помощью аэростата уже удалось вычислить нескольких нарушителей.
В начале июня на проспекте Мозжерина на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво поставили стационарный комплекс фиксации нарушений парковки — теперь он штрафует водителей за неправильную парковку.