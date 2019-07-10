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Дороги и транспорт

Гаишники подняли над трассой дирижабль, который снимает водителей на встречной полосе

Камеры на аэростате видят в радиусе нескольких километров

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С помощью аэростата уже вычислили нескольких нарушителей

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

В среду, 10 июля, на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.

В ГИБДД рассказали, что мероприятие проводят для снижение аварийности на трассе между Омском и Новосибирском.

«Профилактическая акция направлена на выявление таких грубых нарушений правил дорожного движения, как выезд на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен". Аэростат <…> позволит выявлять грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств», — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.

Камеры, которыми оснащён аэростат, фиксируют нарушения в радиусе нескольких километров. Программное обеспечение видеокамер может определить марку, модель и регистрационный номер машины-нарушителя.

В Госавтоинспекции рассказали, что с помощью аэростата уже удалось вычислить нескольких нарушителей. 

В начале июня на проспекте Мозжерина на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво поставили стационарный комплекс фиксации нарушений парковки — теперь он штрафует водителей за неправильную парковку

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КОММЕНТАРИИ (11)

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10 июл 2019 в 18:09

Когда езжу по межгороду заметил одну особенность. Как видимость хорошая, дорога прямая, условия для обгона хорошие - то стоят знаки обгон запрещён и знак 70. Как только отмена знака обгон запрещён, то и неудобные условия для обгона. Зачем так знаки устанавливают?

10 июл 2019 в 18:03

Хочу такой дирижабль поиграть!!

Qwerty
10 июл 2019 в 17:55

Предлагаю поставить по камере с микрофоном в каждый автомобиль. И чтоб в режиме онлайн полицейские могли следить за вашей поездкой. Не, ну а что? Логичное развитие же камер на столбах и аэростатах?