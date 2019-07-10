Новосибирский центр нейрохирургии купит огромный кондиционер за 5 миллионов

Федеральный центр нейрохирургии заказал установку огромного кондиционера
Фото: из архива НГС
Новосибирский Федеральный центр нейрохирургии, принадлежащий министерству здравоохранения Российской Федерации, заказал работы по покупке и монтажу двухметрового кондиционера для помещений поликлинического отделения.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 июля. Согласно документации, ФЦН потратит только на один наружный блок кондиционирования MDV6-i 1,2 миллиона рублей. Полная стоимость работ, с заменой воздуховодов и монтажом оборудования, обойдётся в 5,2 миллиона рублей.
Как объяснил корреспонденту НГС заместитель главного врача по правовым вопросам Максим Фахрутдинов, изначально в здании была построена система вентиляции, которая сейчас не может обеспечить полноценное кондиционирование помещений летом.
«Закупка в целом направлена на модернизацию существующей вентиляции поликлинического отделения. Там определены схемы, связанные с демонтажем существующих воздуховодов, и работы по созданию новых воздуховодов, — объяснил Фахрутдинов.
По его словам, летом, когда много дней стоит жаркая погода, медицинское оборудование начинает работать на пределе собственных возможностей. Для того чтобы избежать нестабильной работы, руководство центра и решило обновить систему вентиляции.
В августе 2018 года главный врач федерального центра нейрохирургии в Новосибирске заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши — из-за этого вода может протечь прямо в операционные, и лечение больных придётся остановить. После того, как эта информация попала в СМИ, рабочие ускорили ремонт крыши и смогли справиться до последнего дня, прописанного в контракте.