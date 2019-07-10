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Здоровье

Новосибирский центр нейрохирургии купит огромный кондиционер за 5 миллионов

Летом в здании было слишком жарко — это может помешать работе оборудования

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Федеральный центр нейрохирургии заказал установку огромного кондиционера

Фото: из архива НГС

Новосибирский Федеральный центр нейрохирургии, принадлежащий министерству здравоохранения Российской Федерации, заказал работы по покупке и монтажу двухметрового кондиционера для помещений поликлинического отделения.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 июля. Согласно документации, ФЦН потратит только на один наружный блок кондиционирования MDV6-i 1,2 миллиона рублей. Полная стоимость работ, с заменой воздуховодов и монтажом оборудования, обойдётся в 5,2 миллиона рублей.

Как объяснил корреспонденту НГС заместитель главного врача по правовым вопросам Максим Фахрутдинов, изначально в здании была построена система вентиляции, которая сейчас не может обеспечить полноценное кондиционирование помещений летом.

«Закупка в целом направлена на модернизацию существующей вентиляции поликлинического отделения. Там определены схемы, связанные с демонтажем существующих воздуховодов, и работы по созданию новых воздуховодов, — объяснил Фахрутдинов.

По его словам, летом, когда много дней стоит жаркая погода, медицинское оборудование начинает работать на пределе собственных возможностей. Для того чтобы избежать нестабильной работы, руководство центра и решило обновить систему вентиляции.

В августе 2018 года главный врач федерального центра нейрохирургии в Новосибирске заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши — из-за этого вода может протечь прямо в операционные, и лечение больных придётся остановить. После того, как эта информация попала в СМИ, рабочие ускорили ремонт крыши и смогли справиться до последнего дня, прописанного в контракте.

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КОММЕНТАРИИ (1)

ТОЧНЯК ДВОРНИК В ЧОПЕ
10 июл 2019 в 14:58

директор нашего ЧОПа такой же недавно установил.