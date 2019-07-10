Новосибирский центр нейрохирургии купит огромный кондиционер за 5 миллионов

Как объяснил корреспонденту НГС заместитель главного врача по правовым вопросам Максим Фахрутдинов, изначально в здании была построена система вентиляции, которая сейчас не может обеспечить полноценное кондиционирование помещений летом.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 июля. Согласно документации, ФЦН потратит только на один наружный блок кондиционирования MDV6-i 1,2 миллиона рублей. Полная стоимость работ, с заменой воздуховодов и монтажом оборудования, обойдётся в 5,2 миллиона рублей.

«Закупка в целом направлена на модернизацию существующей вентиляции поликлинического отделения. Там определены схемы, связанные с демонтажем существующих воздуховодов, и работы по созданию новых воздуховодов, — объяснил Фахрутдинов.

По его словам, летом, когда много дней стоит жаркая погода, медицинское оборудование начинает работать на пределе собственных возможностей. Для того чтобы избежать нестабильной работы, руководство центра и решило обновить систему вентиляции.

В августе 2018 года главный врач федерального центра нейрохирургии в Новосибирске заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши — из-за этого вода может протечь прямо в операционные, и лечение больных придётся остановить. После того, как эта информация попала в СМИ, рабочие ускорили ремонт крыши и смогли справиться до последнего дня, прописанного в контракте.