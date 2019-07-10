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Работа

Работа мечты: спасатели ищут новосибирцев, которые будут сидеть на пляже за 15 тысяч рублей

Идеальные кандидаты должны уметь нырять на 3 метра и плавать под водой

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За свою работу матросы-спасатели получают от 15 тысяч рублей, то есть примерно столько же, сколько и три года назад

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске не хватает матросов-спасателей, которые должны следить за людьми, предпочитающими купаться в запрещённых местах.

О том, что в городе ещё есть открытые вакансии для матросов-спасателей, корреспонденту НГС сообщил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

«У нас все пляжи, которые официально открыты, и те водоемы, которые наиболее опасны, [такие] как Юго-Западный [карьер], карьер Горский, где у нас частенько трагические события [происходят], они укомплектованы и перекрываются профессиональными спасателями в том числе. У нас есть нехватка [матросов-спасателей] в других местах, где купание запрещено», — рассказал Дмитрий Фокин.

Он уточнил, что на эту работу берут мужчин и девушек в возрасте от 18 лет, которые умеют хорошо плавать.

«Зачёты сдают ребята. То есть они должны проплыть 50 метров на время — там, в принципе, довольно-таки стандартные параметры. Никаких там суперспортивных достижений не нужно иметь. Уметь <…> погружаться, заныривать на три метра на глубину и под водой проплыть 10 метров достаточно будет по требованиям», — пояснил Дмитрий Фокин.

Тех, кто сдал зачёт, отправляют на медкомиссию. А перед тем, как приступить к работе, матросы-спасатели проходят двухдневное обучение и получают удостоверения.

Как уточнил начальник аварийно-спасательной службы, в основном матросы-спасатели работают по стандартному графику: 2 дня рабочих, 2 дня выходных. Их зарплата начинается от 15 тысяч рублей. У тех, кто работает посуточно, выходит немного больше за счёт ночных часов.

В случае жаркой погоды купальный сезон может продлиться до половины сентября. А, значит, у тех, кто устроится на работу матросом-спасателем в ближайшие дни, будет возможность поработать ещё около полутора-двух месяцев, отметил Дмитрий Фокин.

В начале этой недели спасатели МАСС достали из карьера на Юго-Западном жилмассиве 13-летнего мальчика — он отплыл на бревне далеко от берега, а на обратный путь ему не хватило сил.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Калинка
10 июл 2019 в 14:45

За 15 тыс рисковать жизнью из-за чужой глупости, щедро

Худой
10 июл 2019 в 14:48

Оплата должна быть сдельно-премиальной:
оклад + 100 руб. за каждого спасенного.
Иначе стимула нет нырять на 3 метра. )

10 июл 2019 в 14:48

чопова звовите