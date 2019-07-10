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Художник из Сибири отправился в Москву с автопробегом, чтобы рассказать о проблемах с экологией

Он приехал в Новосибирск, побывав на заброшенном захоронении мышьяка и в горящем Киселёвске

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Сибирский художник планирует создать серию арт-объектов, чтобы показать проблему с мусором в регионах

Фото: Владимир Шишак

Сибирский художник Владимир Шишак решил провести всероссийскую акцию «Мусор на Москву» — он планирует создать серию арт-объектов, чтобы показать проблемы экологии в регионах России.

10 июля Владимир приехал в Новосибирск. До этого его команда побывала на захоронении мышьяка в Тыве, где стартовала акция, и в Киселёвске, где жители жаловались на постоянные выбросы газа из местных шахт. По словам художника, мусор в рамках акции он понимает в широком смысле.

«Мусор — это негативные последствия жизнедеятельности человека, — пояснил он корреспонденту НГС. — Вчера мы обстоятельно общались с жителями Киселёвска, а до этого ездили на захоронение мышьяка. Там было производство химическое, и мышьяк был во временном хранилище, где он должен храниться не больше 5–8 лет, а хранится больше 50 — временные ёмкости уже утратили целостность, и если эти ёмкости наполнятся водой, мышьяк может через грунтовые воды попасть в приток Енисея, и весь Енисей до Саяно-Шушенской ГЭС будет отравлен. Смысл в отношении, попустительстве и абсолютном безразличии, когда ни человеческая жизнь, ни жизнь животных, ни существование экосистем не ставятся в расчёт в сравнении с сиюминутными финансовыми или конъюнктурными выгодами».

В планах художника побывать в Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде, но, подчеркнул Шишак, возможны и другие остановки — сейчас команда ищет контакты в городах с подобными проблемами. Общий маршрут акции составит порядка 5 тысяч километров, а завершиться она должна созданием серии арт-объектов и видеоинсталляциями.

На каждой остановке маршрута художник общается с местными жителями — серия интервью сможет объяснить связь искусства с реальной ситуацией

На каждой остановке маршрута художник общается с местными жителями — серия интервью сможет объяснить связь искусства с реальной ситуацией

«Чтобы зрителю донести идею, я сейчас набираю фото- и видеоматериалы, беру интервью, общаюсь с людьми и собираю ролики, которые будут экспонироваться рядом с арт-объектами, чтобы была понятна взаимосвязь художественной идеи и её основанность на чём-то настоящем, что находится рядом с нами», — рассказал художник.

«Мусорная реформа» — одна из самых острых проблем года: акции против неё прошли во всей России.

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