Художник из Сибири отправился в Москву с автопробегом, чтобы рассказать о проблемах с экологией

Сибирский художник Владимир Шишак решил провести всероссийскую акцию «Мусор на Москву» — он планирует создать серию арт-объектов, чтобы показать проблемы экологии в регионах России.



10 июля Владимир приехал в Новосибирск. До этого его команда побывала на захоронении мышьяка в Тыве, где стартовала акция, и в Киселёвске, где жители жаловались на постоянные выбросы газа из местных шахт. По словам художника, мусор в рамках акции он понимает в широком смысле.



«Мусор — это негативные последствия жизнедеятельности человека, — пояснил он корреспонденту НГС. — Вчера мы обстоятельно общались с жителями Киселёвска, а до этого ездили на захоронение мышьяка. Там было производство химическое, и мышьяк был во временном хранилище, где он должен храниться не больше 5–8 лет, а хранится больше 50 — временные ёмкости уже утратили целостность, и если эти ёмкости наполнятся водой, мышьяк может через грунтовые воды попасть в приток Енисея, и весь Енисей до Саяно-Шушенской ГЭС будет отравлен. Смысл в отношении, попустительстве и абсолютном безразличии, когда ни человеческая жизнь, ни жизнь животных, ни существование экосистем не ставятся в расчёт в сравнении с сиюминутными финансовыми или конъюнктурными выгодами».

