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Дороги и транспорт

За часовней на Красном проспекте поставят пешеходный светофор с кнопкой

Дорожники пообещали включить его в августе

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На перекрёстке Красного проспекта и Чаплыгина уже выкопали колодцы для нового светофора

Фото: СМЭУ

В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что на нескольких перекрёстках в Центральном районе Новосибирска появятся новые светофоры.

«Новые светофоры будут установлены на пересечениях Красного проспекта с улицами Чаплыгина, Коммунистической, Спартака и Советской. Сейчас ведутся подготовительные работы. Кабель будет проходить под землей. Это будет не реконструкция, а именно новые светофорные объекты. Светофор на Чаплыгина будет с кнопкой, для пешеходов», — рассказали корреспонденту НГС в учреждении.

Помимо установки новых, планируют отремонтировать и старые светофоры на перекрестках Красного проспекта с улицами Октябрьской и Свердлова.

Работать новые светофоры начнут уже в августе.


Недавно светофоры в Новосибирске начали переводить на трёхфазную схему — пешеходы подумали, что они поломались.

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СМЭУсветофорыКрасный проспект

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КОММЕНТАРИИ (7)

Пешеход НСК
10 июл 2019 в 14:18

А зачем ? там 10 шагов - подземный переход. Смысл в этом переходе ??? И зебру - убрать надо !

10 июл 2019 в 14:25

Убирите эти пешеходные вообще, каждый 5 метров понатыкают граматеи, потом в пробках все стоят и автобусы аналогично.

10 июл 2019 в 14:21

да сразу бы сделали Красный проспект пешеходной зоной до площади Ленина