За часовней на Красном проспекте поставят пешеходный светофор с кнопкой

На перекрёстке Красного проспекта и Чаплыгина уже выкопали колодцы для нового светофора
Фото: СМЭУ
В специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что на нескольких перекрёстках в Центральном районе Новосибирска появятся новые светофоры.
«Новые светофоры будут установлены на пересечениях Красного проспекта с улицами Чаплыгина, Коммунистической, Спартака и Советской. Сейчас ведутся подготовительные работы. Кабель будет проходить под землей. Это будет не реконструкция, а именно новые светофорные объекты. Светофор на Чаплыгина будет с кнопкой, для пешеходов», — рассказали корреспонденту НГС в учреждении.
Помимо установки новых, планируют отремонтировать и старые светофоры на перекрестках Красного проспекта с улицами Октябрьской и Свердлова.
Работать новые светофоры начнут уже в августе.
Недавно светофоры в Новосибирске начали переводить на трёхфазную схему — пешеходы подумали, что они поломались.