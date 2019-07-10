Доставайте шарфы и барабаны: ХК «Сибирь» назвал дату первого матча в новом сезоне

Первый матч сибиряки проведут уже 3 сентября
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил дату первой игры нового сезона КХЛ — первым противником новосибирцев станет хабаровский «Амур».
Информация о первом матче новосибирской команды появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».
«"Сибирь" стартует в новом сезоне 3 сентября домашним матчем с "Амуром"! Календарь 2019/2020 официально будет представлен завтра Континентальной хоккейной лигой!» — сообщили в клубе.
В новом сезоне «Сибирь» будет играть без 28-летнего защитника Максима Игнатовича. Он провёл в команде 10 сезонов и покинул клуб в этом году.