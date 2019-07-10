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Влюблённые в «Сибирь»

Доставайте шарфы и барабаны: ХК «Сибирь» назвал дату первого матча в новом сезоне

Новосибирский клуб сыграет против команды из Хабаровска

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Первый матч сибиряки проведут уже 3 сентября

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил дату первой игры нового сезона КХЛ — первым противником новосибирцев станет хабаровский «Амур».

Информация о первом матче новосибирской команды появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».

«"Сибирь" стартует в новом сезоне 3 сентября домашним матчем с "Амуром"! Календарь 2019/2020 официально будет представлен завтра Континентальной хоккейной лигой!» — сообщили в клубе.

В новом сезоне «Сибирь» будет играть без 28-летнего защитника Максима Игнатовича. Он провёл в команде 10 сезонов и покинул клуб в этом году.

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КОММЕНТАРИИ (19)

People
10 июл 2019 в 13:31

Наконец-то хоккей👍 а то смотреть на позорище в городе под названием футбол уже невозможно!

Даниил Залесов
10 июл 2019 в 13:36

Наконец-то наша гордость выходит на лёд, гордо неся знамя города и области! Выходит, чтобы сразиться за главный клубный трофей Континента и, чего уж греха таить, выиграть таки наконец завидный кубок! Гагарин не зря говорил: Могущество Новосибирска — его амбициозная, прогрессивная и инновационная команда Себирь! Вперёд, наши мастера конька и клюшки! Мы верим в вас!

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10 июл 2019 в 12:57

Думаю сделать ставку на Амур и выиграть большой куш.