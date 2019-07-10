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Дороги и транспорт

«Экспресс-пригород» пустит дополнительные электрички на авиашоу в Мочище

В этом году они будут ходить раз в 18 минут

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В этом году будет больше дополнительных электричек, чем в прошлом году

Фото: Елена Полякова

28 июля компания «Экспресс-пригород» пустит дополнительные электрички для перевозки пассажиров до станции «Мочище», где будет проходить авиашоу.

По информации министерства транспорта Новосибирской области, 28 июля для зрителей авиашоу пойдут 9 дополнительных электричек — это на 2 поезда больше, чем в прошлом году. «Начиная с 8:30 и далее каждые 15–18 минут будет организовано движение пригородных поездов до станции Мочище», — сообщается в документе минтранса (копия есть в распоряжении редакции НГС).

Для вывоза зрителей организуют 11 дополнительных поездов по маршруту Мочище — Новосибирск — это на 1 поезд больше, чем в прошлом году. С 13:00 до 16:30 электрички будут курсировать каждые 14–18 минут со станции Мочище.

Авиационный праздник «Мы патриоты своей страны» начнётся 28 июля в 9:00. Мероприятие приурочено к празднованию 90 лет гражданской авиации в Сибири, сообщается на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». В программе праздника: показательные выступления самолётов и вертолётов Вооружённых Сил России, одиночные и групповые пилотажи, выступления раритетной авиационной техники, прыжки с парашютом, купольная акробатика. Общее количество воздушных судов — 90, количество участников — 400 человек, сообщают организаторы. 

В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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10 июл 2019 в 12:25

Все равно все попрутся туда на ржавых ведрах и встанут в пробку.

10 июл 2019 в 12:26

Перепись непредупрежденных 28го проводить здесь