«Люди ругаются, орут»: пациентка центра СПИД потеряла сознание в душной очереди из сотен людей

Сотни людей пытаются попасть в поликлинику центра СПИД на улице Семьи Шамшиных — некоторым не хватает воздуха в душной очереди, и они ждут на улице
Фото: Сергей Ульянов, Ольга Бурлакова / НГС
Пациенты новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом возмутились большими очередями в процедурный кабинет — по их словам, за утро сотни людей пытаются попасть к врачам. Одна из молодых пациенток с ВИЧ упала в обморок, стоя в очереди три часа.
Жительница Новосибирска, 34-летняя Вероника Л. (имя изменено по просьбе пациентки. — Прим. ред.) уже два года посещает поликлинику Центра по профилактике и борьбе со СПИДом при инфекционной больнице
«Я приехала целенаправленно, чтобы сдать кровь, записалась. Если раньше я приезжала и мы там просто складывали паспорта, по очереди нас вызывали. Сегодня я приехала, там список — я уже была 152-я. Это в десятом часу. И эти очереди бесконечные — я стояла-стояла, душно очень, просто нереально. Там шум, гам, ор, люди ругаются, люди орут, это бесконечная вокруг тебя суета.
Народу было очень много после меня — ещё записывались человек 50 или более. Я уже список потом не видела, потому что мне стало плохо и не до этого было», — рассказала корреспонденту НГС пациентка поликлиники центра.
По словам Вероники, до похода в поликлинику она чувствовала себя хорошо — скорее всего, ей стало плохо из-за духоты и голода (анализ крови нужно сдавать натощак).
«Я думала, что выдержу. Ближе к полдвенадцатого уже чувствую, что всё. Там, самое главное, не присесть никуда — внутри стоят всего 6 стульев, а столько народу.
И я чувствую, что мне душно, уже начинает голова кружиться, вышла на улицу и зашла. Опять заходишь — как в баню.
Вероника Л., пациентка новосибирского центра СПИД
<…> Чувствую — всё, мне плохо, я ушла в себя. Глаза открываю — они меня уже нашатырём мажут», — описала ситуацию Вероника.
Она отметила, что раньше таких очередей в центре не видела. Пациенты сказали ей, что такая ситуация в поликлинике центра сейчас происходит каждый день — в очереди стоят одновременно по 150 пациентов, а всего за утро центр посещают до 300 человек.
Как сообщил НГС общественник Сергей Ульянов, помогающий людям с ВИЧ, очереди постепенно накапливались с начала 2019 года.
«В первую очередь [это связано] с тем, что процедурный кабинет работает до 12:30. И с потоком, естественно, не справляется. Конечно, все люди хотят с утра, чтобы весь день в запасе был, и приезжают с утра», — отметил он.
По словам Сергея Ульянова, некоторые пациенты не могут ждать полдня в очереди и уходят, не дождавшись приёма в процедурном кабинете или у врача — это тоже имеет негативные последствия.
Активист подчеркнул, что поликлинике центра СПИД необходимо новое помещение, а также кадровые расширения — специалистов, по его оценке, сильно не хватает.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области заверили корреспондента НГС, что инфекционная больница старается контролировать ситуацию с большим количеством пациентов.
«Больница делает все, чтобы облегчить ситуацию: ввела доврачебный приём, которого раньше не было, чтобы пациенты, которым не нужен приём врача, а только терапия, могли без очереди забрать свои препараты. В процедурном кабинете увеличили число медсестёр, работающих на заборе крови, также выводится на работу дополнительный фельдшер», — пояснили в минздраве.
Поликлиника для ВИЧ-инфицированных новосибирцев открылась в октябре 2016 года в отдельном корпусе инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных — до этого пациенты проходили лечение в ещё более тесном помещении на улице Широкой. Однако, по словам больных, поликлиника не решила проблему очередей — из-за этого новосибирцы с ВИЧ устраивали протестные акции в центре города.