«Люди ругаются, орут»: пациентка центра СПИД потеряла сознание в душной очереди из сотен людей

Сотни людей пытаются попасть в поликлинику центра СПИД на улице Семьи Шамшиных — некоторым не хватает воздуха в душной очереди, и они ждут на улице

Пациенты новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом возмутились большими очередями в процедурный кабинет — по их словам, за утро сотни людей пытаются попасть к врачам. Одна из молодых пациенток с ВИЧ упала в обморок, стоя в очереди три часа.

Жительница Новосибирска, 34-летняя Вероника Л. (имя изменено по просьбе пациентки. — Прим. ред.) уже два года посещает поликлинику Центра по профилактике и борьбе со СПИДом при инфекционной больнице № 1 — пациентка приходит на приём примерно раз в три месяца. Утром 9 июля сибирячка пришла на плановый анализ крови — и в итоге простояла в очереди с 9:20 до 12:40.



«Я приехала целенаправленно, чтобы сдать кровь, записалась. Если раньше я приезжала и мы там просто складывали паспорта, по очереди нас вызывали. Сегодня я приехала, там список — я уже была 152-я. Это в десятом часу. И эти очереди бесконечные — я стояла-стояла, душно очень, просто нереально. Там шум, гам, ор, люди ругаются, люди орут, это бесконечная вокруг тебя суета.

Народу было очень много после меня — ещё записывались человек 50 или более. Я уже список потом не видела, потому что мне стало плохо и не до этого было», — рассказала корреспонденту НГС пациентка поликлиники центра.

По словам Вероники, до похода в поликлинику она чувствовала себя хорошо — скорее всего, ей стало плохо из-за духоты и голода (анализ крови нужно сдавать натощак).

«Я думала, что выдержу. Ближе к полдвенадцатого уже чувствую, что всё. Там, самое главное, не присесть никуда — внутри стоят всего 6 стульев, а столько народу.

И я чувствую, что мне душно, уже начинает голова кружиться, вышла на улицу и зашла. Опять заходишь — как в баню. Вероника Л., пациентка новосибирского центра СПИД

<…> Чувствую — всё, мне плохо, я ушла в себя. Глаза открываю — они меня уже нашатырём мажут», — описала ситуацию Вероника.



Она отметила, что раньше таких очередей в центре не видела. Пациенты сказали ей, что такая ситуация в поликлинике центра сейчас происходит каждый день — в очереди стоят одновременно по 150 пациентов, а всего за утро центр посещают до 300 человек.

Как сообщил НГС общественник Сергей Ульянов, помогающий людям с ВИЧ, очереди постепенно накапливались с начала 2019 года.

«В первую очередь [это связано] с тем, что процедурный кабинет работает до 12:30. И с потоком, естественно, не справляется. Конечно, все люди хотят с утра, чтобы весь день в запасе был, и приезжают с утра», — отметил он.

По словам Сергея Ульянова, некоторые пациенты не могут ждать полдня в очереди и уходят, не дождавшись приёма в процедурном кабинете или у врача — это тоже имеет негативные последствия.

Активист подчеркнул, что поликлинике центра СПИД необходимо новое помещение, а также кадровые расширения — специалистов, по его оценке, сильно не хватает.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области заверили корреспондента НГС, что инфекционная больница старается контролировать ситуацию с большим количеством пациентов.

