В центре Новосибирска без горячей воды остались 77 зданий

Четыре дня специалисты будут монтировать резервную схему горячего водоснабжения
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 10 июля, в центре Новосибирска от горячей воды отключат 77 зданий из-за капитального ремонта теплотрассы.
«В связи с плановым ремонтом на участках магистральных теплотрасс по улицам Фрунзе, Мичурина, Семьи Шамшиных с 10 по 13 июля включительно от горячего водоснабжения отключены 77 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов и 7 социальных учреждений (школы, больницы, вуз)», — рассказали в пресс-службе СГК.
Четыре дня специалисты будут монтировать резервную схему горячего водоснабжения для зданий на время капитального ремонта.
«Работы были спланированы сразу на нескольких участках проведения ремонта с целью сокращения времени отключения потребителей от горячего водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.
Капитальные ремонты тепловых сетей на участках по улице Фрунзе совмещены с проведением работ по программе «Безопасные и качественные дороги».
Накануне из-за ремонта уже сузили улицу Фрунзе возле дома на улице Семьи Шамшиных, 55.