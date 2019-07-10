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В центре Новосибирска без горячей воды остались 77 зданий

Коммунальщики рассказали, почему и когда вернётся горячая вода

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Четыре дня специалисты будут монтировать резервную схему горячего водоснабжения

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 10 июля, в центре Новосибирска от горячей воды отключат 77 зданий из-за капитального ремонта теплотрассы.

«В связи с плановым ремонтом на участках магистральных теплотрасс по улицам Фрунзе, Мичурина, Семьи Шамшиных с 10 по 13 июля включительно от горячего водоснабжения отключены 77 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов и 7 социальных учреждений (школы, больницы, вуз)», — рассказали в пресс-службе СГК.

Четыре дня специалисты будут монтировать резервную схему горячего водоснабжения для зданий на время капитального ремонта. 

«Работы были спланированы сразу на нескольких участках проведения ремонта с целью сокращения времени отключения потребителей от горячего водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Капитальные ремонты тепловых сетей на участках по улице Фрунзе совмещены с проведением работ по программе «Безопасные и качественные дороги».

Накануне из-за ремонта уже сузили улицу Фрунзе возле дома на улице Семьи Шамшиных, 55.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Депутат Мцыри
10 июл 2019 в 11:45

Очень удачно выбрали время, минимум неудобств, минимум недовольных. Как раз все в отпусках, в Крыму.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 11:53

"Коммунальщики рассказали, почему и когда вернётся горячая вода"
Очень интересно узнать: почему вернётся горячая вода? Но в статье не указано ни одной причины почему она вернётся ((
Может быть она обиделась и никогда больше не вернётся...

вопрос
10 июл 2019 в 11:51

Коммунальщики рассказали, почему и когда вернется горячая вода.
Вот правда почему она вернется?