В центре Новосибирска без горячей воды остались 77 зданий

Сегодня, 10 июля, в центре Новосибирска от горячей воды отключат 77 зданий из-за капитального ремонта теплотрассы.

«В связи с плановым ремонтом на участках магистральных теплотрасс по улицам Фрунзе, Мичурина, Семьи Шамшиных с 10 по 13 июля включительно от горячего водоснабжения отключены 77 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов и 7 социальных учреждений (школы, больницы, вуз)», — рассказали в пресс-службе СГК.

Четыре дня специалисты будут монтировать резервную схему горячего водоснабжения для зданий на время капитального ремонта.