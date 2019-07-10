Жители двух улиц 2 года просили мэрию починить дорогу. Не дождались — и отремонтировали её сами

В Новосибирске жители улиц Дубравы и Родниковой в Октябрьском районе несколько лет безрезультатно жаловались на состояние дороги в мэрию — и в итоге отремонтировали её сами. «На сайте заявки оставляли, писали письма — как обычно: денег нет, но вы держитесь. Там просто настолько были уже ямы громадные, что машины уже чуть ли не дном шоркаются. Мы устали, собрали все деньги, прошлись по домам, по улице, кто что мог. Взяли в этом году и просто отремонтировали», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Полина Мигулина

В итоге в июне жители улицы наняли рабочих и заплатили им за ремонт ям.

«Самое смешное, это получилось меньше ста тысяч <…> это по сути копейки. А ямы там были большие». Местная жительница Полина Мигулина

Также Полина Мигулина отметила, что в прошлом году жители также ремонтировали на дороге небольшой участок.

Зелёным отмечен участок, который жители отремонтировали в этом июле, синим — то, что ремонтировали в апреле и прошлом году Фото: 2ГИС

Жители устали просить ремонта от мэрии Фото: Полина Мигулина

«Вторая ситуация — вот эта у нас дорога: там нет освещения, тротуар, он частично у нас есть», — говорит Полина. Она отметила, что, так как мэрия игнорировала жалобы жителей, люди ещё в 2018 году обратились в прокуратуру. Прокурор Октябрьского района обращался в суд, чтобы обязать мэрию сделать освещение и тротуары на улице Дубравы. Иск был подан к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Центральный районный суд в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры. Из решения следует, что прокуратура обратилась в суд после того, как вместе с ГИБДД проверила дорогу. Представители департамента в суде говорили о недостатках финансирования, но это судью не убедило. «Суд полагает, что довод ответчика о недостаточном финансировании не свидетельствует о надлежащем исполнении Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии <...> обязанности собственника по содержанию автомобильных дорогах», — отмечается в решение суда.

По решению суда, департамент должен был сделать тротуары в срок до трёх месяцев после вступления решения в законную силу, а освещение — в срок до пяти месяцев. Тем не менее решение суда по-прежнему не выполнено. Жители также получали ответ от прокуратуры, в котором сообщалось, что из-за того, что мэрия в срок не выполнила решение суда, прокуроры намерены обращаться за исполнением к судебным приставам. «Я позвонила приставам. "А у нас на департамент столько бумаг, что мы вас так просто не сможем найти быстро"», — уточнила Полина Мигулина. Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.

Жители подавали жалобы через Муниципальный портал с 2017 года Фото: Полина Мигулина