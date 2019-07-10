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Дороги и транспорт

«Сказали, что собака — это вещь»: в центре Новосибирска эвакуировали машину с чихуахуа внутри

Эвакуаторщики отказались выпустить собаку и увезли машину на штрафстоянку

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Машину с запертой собакой увезли на штрафстоянку

Фото: скриншот видеозаписи

Во вторник, 9 июля, в Центральном районе Новосибирска эвакуатор увез машину, внутри которой была заперта собака — хозяевам пришлось забирать пса со штрафстоянки.

Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка машины и собаки Ирина Леонова, она припарковалась у дома № 49 на улице Октябрьской.

«Я спросила у сотрудников ГИБДД, как вообще можно эвакуировать машину с собакой внутри. Ну сфотографировали бы, прислали штраф. Они ответили, что это как вещь. Машину увезли на штрафстоянку, несмотря на жару. Сказали, что я должна отвечать за это. <…> В шоке были даже прохожие люди. Собаку мы потом достали со штрафстоянки, узнали, куда машину увезли. И это уже не первый случай, мне об этом сказали в ГАИ, где выписывали штраф», — рассказала хозяйка собаки Ирина Леонова.

По ее словам, она припарковалась, не заметив запрещающий знак из-за большого количества общественного транспорта.

«Я парковалась на 10 минут. Там был знак о запрете парковки, но я его не видела. Не заметила, потому что там рядом остановка и много общественного транспорта. Мне надо было на 5 минут [отойти]», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Леонова.

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В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что на момент регистрации нарушения хозяева не обращались к сотруднику ГИБДД.

«Сотрудник ДПС зарегистрировал нарушение правил парковки, составил акт передачи транспортного средства и передал его сотрудникам службы эвакуации. При процессе эвакуации и перемещении транспортного средства полицейский не присутствовал. К нему никто не обращался с вопросами и жалобами. Он только зафиксировал и передал машину. Нарушения в действиях службы эвакуации не усматривается. О животных в правилах эвакуации ничего не говорится», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, почитайте о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

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КОММЕНТАРИИ (38)

фыва
10 июл 2019 в 12:09

Хозяйку обязать выплатить штраф + штраф за жестокое обращение с животным (на улице жара, в машинах пекло, оставлять там собаку - преступление).

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10 июл 2019 в 12:11

если запретят увозить машины с животными на штрафстоянку, то многие будут в них оставлять своих кобелей и парковаться где попало

новосибирец
10 июл 2019 в 12:12

к животным действительно применяются общие правила об имуществе (статья 137 ГК РФ). а если взывают к принципам гуманности, то оставить собаку в машине на солнцепёке - это нормально, а погрузить машину с ней на эвакуатор - нет? не надо нарушать правил дорожного движения и не будет трудностей с решением возникающих вследствие проблем...