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В Новосибирск приехали байкеры, которые снимают фильм про героических россиян

В него попадут девочка, которая спасла тонущего, и диспетчер, уговорившая женщину не бросать сына

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Участники мотопробега возложили цветы к памятнику героям мирного времени, пожарным и спасателям

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 10 июля, в Новосибирск приехали участники всероссийского движения «Сел и поехал», которые едут из Санкт-Петербурга на Сахалин, чтобы снять фильм к 30-летию МЧС.

«В каждом субъекте, который они проезжают, они осуществляют съемку героев. Это не только герои нашего ведомства, но и обычные граждане, которые в сложной ситуации кому-то оказали вовремя помощь», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Из Санкт-Петербурга приехали четыре байкера

Из Санкт-Петербурга приехали четыре байкера

В Новосибирске участники мотопробега снимали двух героев. Первой стала Полина Кузина, которая в мае 2016-го спасла на Обском море тонувшего 3-летнего мальчика. В тот день 9-летняя девочка прогуливалась по берегу, заметила на пирсе двух мальчиков и пошла за ними. Она увидела, что один из них упал в воду, и побежала его вытаскивать. Ребёнок отделался испугом, хотя глубина в месте происшествия была более 2 метров и шансов самостоятельно спастись у него практически не было

Вторая героиня съёмок — диспетчер Анна Столяр, которая во время пожара поддерживала молодую мать с ребёнком. Женщина была готова скинуть малыша с балкона пятого этажа, чтобы спасти от огня, но сотрудница МЧС её отговорила. В итоге мать и ребёнка спасли пожарные.

Байкеры планируют проехать 13 тысяч километров и посетить 20 городов

Байкеры планируют проехать 13 тысяч километров и посетить 20 городов

Сегодня участники мотопробега отправились в Кемерово. Они соберут один документальный фильм «Герои нашего времени», который покажут 27 декабря к 30-летию МЧС.

Байкеры планируют проехать 13 тысяч километров и посетить 20 городов. Путешествие должно занять у них около 20 дней. На Сахалин они приедут в конце июля.

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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
10 июл 2019 в 14:09

к нам в чоп обращались, помню таких

лена путина
10 июл 2019 в 14:33

байкеры. хоть бы слово не позорили. байкеры. говорите на русском: мотоциклисты.

10 июл 2019 в 14:01

О! Я их видел вчера вечером. Недалеко от толмачево