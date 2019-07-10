В Новосибирск приехали байкеры, которые снимают фильм про героических россиян

Участники мотопробега возложили цветы к памятнику героям мирного времени, пожарным и спасателям
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Сегодня, 10 июля, в Новосибирск приехали участники всероссийского движения «Сел и поехал», которые едут из Санкт-Петербурга на Сахалин, чтобы снять фильм к 30-летию МЧС.
«В каждом субъекте, который они проезжают, они осуществляют съемку героев. Это не только герои нашего ведомства, но и обычные граждане, которые в сложной ситуации кому-то оказали вовремя помощь», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В Новосибирске участники мотопробега снимали двух героев. Первой стала Полина Кузина, которая в мае 2016-го спасла на Обском море тонувшего 3-летнего мальчика. В тот день 9-летняя девочка прогуливалась по берегу, заметила на пирсе двух мальчиков и пошла за ними. Она увидела, что один из них упал в воду, и побежала его вытаскивать. Ребёнок отделался испугом, хотя глубина в месте происшествия была более 2 метров и шансов самостоятельно спастись у него практически не было
Вторая героиня съёмок — диспетчер Анна Столяр, которая во время пожара поддерживала молодую мать с ребёнком. Женщина была готова скинуть малыша с балкона пятого этажа, чтобы спасти от огня, но сотрудница МЧС её отговорила. В итоге мать и ребёнка спасли пожарные.
Сегодня участники мотопробега отправились в Кемерово. Они соберут один документальный фильм «Герои нашего времени», который покажут 27 декабря к 30-летию МЧС.
Байкеры планируют проехать 13 тысяч километров и посетить 20 городов. Путешествие должно занять у них около 20 дней. На Сахалин они приедут в конце июля.