Старейшая шаурма Новосибирска снова открылась — в коридоре гостиницы

Внутри новой точки нет посадочных мест, но купленную шаурму можно съесть стоя у длинного высокого стола вдоль стены и окна
Фото: Стас Соколов / НГС
Точка уличной еды, известная как «Шаурма на Ленина», возобновила работу. Теперь она расположена там, где раньше был вход в гостиницу «Центральная».
«Шаурма на Ленина» имеет давнюю историю. Первоначально это был маленький киоск между зданием гостиницы и одноэтажной пристройкой. Торговля шла только навынос, но «Шаурма у Марика», как называли ее постоянные клиенты, была единственным местом в центре, где можно было заказать такое блюдо, поэтому здесь регулярно можно было увидеть очередь.
Потом заведение переехало в соседний павильон, превратившись в небольшое кафе, и со временем сменило название на «Чудо-блюдо». Владельцы пытались развивать под этим брендом сеть, но все точки, кроме павильона на Ленина, были закрыты или сменили название. В этом году владельцы гостиницы «Центральная» нашли для павильона, где работало «Чудо-блюдо», нового арендатора — им стала сеть фастфуда из Барнаула «Грильница». Для точки же с шаурмой было найдено новое место.
Заведение под названием «Шаурма на Ленина» начало работать вчера вечером в помещении, которое раньше было коридором, ведущим от входа в гостиницу к зоне ресепшена. Часть вывески пока замотана черной пленкой. Судя по всему, под ней скрывается ещё какое-то слово, которое будет характеризовать меню заведения.
«Это пока секрет», — хмуро ответил сотрудник заведения, который спрятался под стойку, увидев корреспондента НГС с фотоаппаратом.
В «Шаурме» на Ленина делают пять видов шаурмы: классическую, мексиканскую, гавайскую, корейскую и грибную. Стандартная порция стоит 189 рублей. Точка уже включена в список доставки «Яндекс.Еды».
Исчезновение входа в гостиницу с улицы Ленина регулярно приводит в замешательство новых постояльцев. Теперь, чтобы попасть в отель, нужно обойти здание. Здесь во дворе владельцы организовали «гастрономическую улицу» с небольшими заведениями разных концепций. Первые точки здесь начали работать еще в последних числах июня. На этой неделе к ним присоединился киоск сети «Хот-дог мастер».