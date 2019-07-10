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Еда

Старейшая шаурма Новосибирска снова открылась — в коридоре гостиницы

Из-за неё постояльцы гостиницы «Центральная» не могут найти вход

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Внутри новой точки нет посадочных мест, но купленную шаурму можно съесть стоя у длинного высокого стола вдоль стены и окна

Фото: Стас Соколов / НГС

Точка уличной еды, известная как «Шаурма на Ленина», возобновила работу. Теперь она расположена там, где раньше был вход в гостиницу «Центральная».

«Шаурма на Ленина» имеет давнюю историю. Первоначально это был маленький киоск между зданием гостиницы и одноэтажной пристройкой. Торговля шла только навынос, но «Шаурма у Марика», как называли ее постоянные клиенты, была единственным местом в центре, где можно было заказать такое блюдо, поэтому здесь регулярно можно было увидеть очередь.

Указатель на оставленном «Шаурмой» павильоне указывает на её новое место

Указатель на оставленном «Шаурмой» павильоне указывает на её новое место

Потом заведение переехало в соседний павильон, превратившись в небольшое кафе, и со временем сменило название на «Чудо-блюдо». Владельцы пытались развивать под этим брендом сеть, но все точки, кроме павильона на Ленина, были закрыты или сменили название. В этом году владельцы гостиницы «Центральная» нашли для павильона, где работало «Чудо-блюдо», нового арендатора — им стала сеть фастфуда из Барнаула «Грильница». Для точки же с шаурмой было найдено новое место.

Заведение под названием «Шаурма на Ленина» начало работать вчера вечером в помещении, которое раньше было коридором, ведущим от входа в гостиницу к зоне ресепшена. Часть вывески пока замотана черной пленкой. Судя по всему, под ней скрывается ещё какое-то слово, которое будет характеризовать меню заведения.

«Это пока секрет», — хмуро ответил сотрудник заведения, который спрятался под стойку, увидев корреспондента НГС с фотоаппаратом.

Постояльцев «Центральной» теперь ждет сюрприз

Постояльцев «Центральной» теперь ждет сюрприз

В «Шаурме» на Ленина делают пять видов шаурмы: классическую, мексиканскую, гавайскую, корейскую и грибную. Стандартная порция стоит 189 рублей. Точка уже включена в список доставки «Яндекс.Еды».

Исчезновение входа в гостиницу с улицы Ленина регулярно приводит в замешательство новых постояльцев. Теперь, чтобы попасть в отель, нужно обойти здание. Здесь во дворе владельцы организовали «гастрономическую улицу» с небольшими заведениями разных концепций. Первые точки здесь начали работать еще в последних числах июня. На этой неделе к ним присоединился киоск сети «Хот-дог мастер». 

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КОММЕНТАРИИ (13)

хммм....
10 июл 2019 в 11:21

ни чего удивительного! В НСК такая мода, сдать в аренду все, что можно! Если бы местным дали волю они бы туалеты сдавали под офисы!
Хотя стоп! в этой же гостинице с обратной стороны был общественный туалет в подвале который потом заняли под интернет клуб, а потом еще что то там было...

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10 июл 2019 в 11:36

Надо, мэром, избрать Таджика. Как вам такое слуги пригожина, докторишки, психиатришки, ...), зы и пр?

Володимир
10 июл 2019 в 11:26

По моему мнению, эта шаурма не имеет ничего общего с той шаурмой, которая была там лет 9 назад, уже давно.