Старейшая шаурма Новосибирска снова открылась — в коридоре гостиницы

Внутри новой точки нет посадочных мест, но купленную шаурму можно съесть стоя у длинного высокого стола вдоль стены и окна

Точка уличной еды, известная как «Шаурма на Ленина», возобновила работу. Теперь она расположена там, где раньше был вход в гостиницу «Центральная».

«Шаурма на Ленина» имеет давнюю историю. Первоначально это был маленький киоск между зданием гостиницы и одноэтажной пристройкой. Торговля шла только навынос, но «Шаурма у Марика», как называли ее постоянные клиенты, была единственным местом в центре, где можно было заказать такое блюдо, поэтому здесь регулярно можно было увидеть очередь.



Указатель на оставленном «Шаурмой» павильоне указывает на её новое место Фото: Стас Соколов / НГС

Потом заведение переехало в соседний павильон, превратившись в небольшое кафе, и со временем сменило название на «Чудо-блюдо». Владельцы пытались развивать под этим брендом сеть, но все точки, кроме павильона на Ленина, были закрыты или сменили название. В этом году владельцы гостиницы «Центральная» нашли для павильона, где работало «Чудо-блюдо», нового арендатора — им стала сеть фастфуда из Барнаула «Грильница». Для точки же с шаурмой было найдено новое место.



Заведение под названием «Шаурма на Ленина» начало работать вчера вечером в помещении, которое раньше было коридором, ведущим от входа в гостиницу к зоне ресепшена. Часть вывески пока замотана черной пленкой. Судя по всему, под ней скрывается ещё какое-то слово, которое будет характеризовать меню заведения.

«Это пока секрет», — хмуро ответил сотрудник заведения, который спрятался под стойку, увидев корреспондента НГС с фотоаппаратом.



Постояльцев «Центральной» теперь ждет сюрприз Фото: Стас Соколов / НГС