Неопытный водитель опрокинул «девятку» с двумя подругами на Гусинобродском шоссе

В ночь на среду, 10 июля, «девятка» улетела в кювет и опрокинулась после ДТП в Октябрьском районе Новосибирска — в Госавтоинспекции рассказали о травмах пострадавших.



ДТП случилось в 1:40 на выезде из города — в районе здания № 100 на Гусинобродском шоссе, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД. По данным справочника 2ГИС, по этому адресу работает автозаправка «Гранд».

«Водитель 2000 года рождения, имея право управления меньше одного года, <…> двигался на автомобиле ВАЗ девятой модели по улице Гусинобродское шоссе со стороны Коминтерна в сторону Зеленодолинской и <…> совершил столкновение с Renault Logan, <…> который двигался с ним в попутном направлении», — описали ситуацию в автоинспекции Новосибирска.

