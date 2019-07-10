Неопытный водитель опрокинул «девятку» с двумя подругами на Гусинобродском шоссе

Водитель опрокинувшейся «девятки» получил права меньше года назад
Фото: ГИБДД Новосибирска
В ночь на среду, 10 июля, «девятка» улетела в кювет и опрокинулась после ДТП в Октябрьском районе Новосибирска — в Госавтоинспекции рассказали о травмах пострадавших.
ДТП случилось в 1:40 на выезде из города — в районе здания
«Водитель 2000 года рождения, имея право управления меньше одного года, <…> двигался на автомобиле ВАЗ девятой модели по улице Гусинобродское шоссе со стороны Коминтерна в сторону Зеленодолинской и <…> совершил столкновение с Renault Logan, <…> который двигался с ним в попутном направлении», — описали ситуацию в автоинспекции Новосибирска.
Точные обстоятельства столкновения пока неизвестны, но, по данным группы пропаганды, после удара о другую машину «девятка» съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадали три пассажира ВАЗа.
«Это две девушки 16–17-летнего возраста (одна получила сотрясение головного мозга, вторая — перелом плечевой кости) и молодой человек 1997 года рождения, который также получил сотрясение головного мозга», — передали в группе пропаганды.
Также сегодня ночью в аварию попал служебный автомобиль ДПС — он столкнулся с «Фольксвагеном» недалеко от «Сибирского Молла».