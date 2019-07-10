10 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Происшествия

Неопытный водитель опрокинул «девятку» с двумя подругами на Гусинобродском шоссе

В ДТП пострадали три человека, включая двух девушек-подростков

Поделиться

4 112
18 Обсудить

Водитель опрокинувшейся «девятки» получил права меньше года назад
 

Фото: ГИБДД Новосибирска

В ночь на среду, 10 июля, «девятка» улетела в кювет и опрокинулась после ДТП в Октябрьском районе Новосибирска — в Госавтоинспекции рассказали о травмах пострадавших.

ДТП случилось в 1:40 на выезде из города — в районе здания № 100 на Гусинобродском шоссе, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД. По данным справочника 2ГИС, по этому адресу работает автозаправка «Гранд».

«Водитель 2000 года рождения, имея право управления меньше одного года, <…> двигался на автомобиле ВАЗ девятой модели по улице Гусинобродское шоссе со стороны Коминтерна в сторону Зеленодолинской и <…> совершил столкновение с Renault Logan, <…> который двигался с ним в попутном направлении», — описали ситуацию в автоинспекции Новосибирска.

Точные обстоятельства столкновения пока неизвестны, но, по данным группы пропаганды, после удара о другую машину «девятка» съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадали три пассажира ВАЗа.

«Это две девушки 16–17-летнего возраста (одна получила сотрясение головного мозга, вторая — перелом плечевой кости) и молодой человек 1997 года рождения, который также получил сотрясение головного мозга», — передали в группе пропаганды.

Также сегодня ночью в аварию попал служебный автомобиль ДПС — он столкнулся с «Фольксвагеном» недалеко от «Сибирского Молла».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с пострадавшимипереврнулась машина

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (18)

10 июл 2019 в 11:01

2 часа ночи. 2 девочки 16 лет. в 9ке.
мда... далеко пойдут.

уже пошли.

Фото пользователя
10 июл 2019 в 10:56

Сотрясение головного мозга можно получить только при наличии мозгов! вчера ночью была гроза,ливень,видимость плохая- вот зачем он в такую погоду гонял на своей шушлайке,да еще и девочек - подростков катал? и это все со стажем менее года!!!
самонадеянность и пофигизм некоторых молодых людей просто зашкаливает!

Чыр
10 июл 2019 в 10:43

Шумахерил, шумахерил, да не вышумахерил.