Автоинспекторы по пробкам отвезли беременную женщину из Новосибирска в Краснообск

Женщине помогли инспекторы ГИБДД — капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский
Фото: 54.мвд.рф
Новосибирские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать с площади Энергетиков в Новосибирске в роддом в Краснообске.
Вечером 8 июля к экипажу ДПС на площади обратился водитель.
«Мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. В роддоме, который находится в поселке Краснообск, роженицу уже ждали медики. Однако, учитывая городские пробки, муж женщины боялся не успеть в медицинское учреждение», — передали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Инспекторы ГИБДД — капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский, решили сопроводить автомобиль с роженицей на своем патрульном автомобиле, о чем сообщили в дежурную часть.
«Во время движения к роддому сотрудники дежурной части ГИБДД в реальном времени отслеживали перемещение экипажа и автомобиля с роженицей и давали указание другим экипажам ДПС оказывать помощь в беспрепятственном проезде на оживленных перекрестках города», — отмечают в пресс-службе.
Прибыв к роддому и убедившись, что женщину передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Ночью 25 июня в Новосибирске экипаж ДПС также помог доставить беременную женщину в роддом через полгорода.