Автоинспекторы по пробкам отвезли беременную женщину из Новосибирска в Краснообск

Новосибирские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать с площади Энергетиков в Новосибирске в роддом в Краснообске.

Вечером 8 июля к экипажу ДПС на площади обратился водитель.

«Мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. В роддоме, который находится в поселке Краснообск, роженицу уже ждали медики. Однако, учитывая городские пробки, муж женщины боялся не успеть в медицинское учреждение», — передали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Инспекторы ГИБДД — капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский, решили сопроводить автомобиль с роженицей на своем патрульном автомобиле, о чем сообщили в дежурную часть.