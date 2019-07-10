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Автоинспекторы по пробкам отвезли беременную женщину из Новосибирска в Краснообск

ГИБДД сопроводила автомобиль с беременной до роддома

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Женщине помогли инспекторы ГИБДД — капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский

Фото: 54.мвд.рф

Новосибирские автоинспекторы помогли беременной женщине доехать с площади Энергетиков в Новосибирске в роддом в Краснообске. 

Вечером 8 июля к экипажу ДПС на площади обратился водитель.

«Мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. В роддоме, который находится в поселке Краснообск, роженицу уже ждали медики. Однако, учитывая городские пробки, муж женщины боялся не успеть в медицинское учреждение», — передали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Инспекторы ГИБДД — капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский, решили сопроводить автомобиль с роженицей на своем патрульном автомобиле, о чем сообщили в дежурную часть.

«Во время движения к роддому сотрудники дежурной части ГИБДД в реальном времени отслеживали перемещение экипажа и автомобиля с роженицей и давали указание другим экипажам ДПС оказывать помощь в беспрепятственном проезде на оживленных перекрестках города», — отмечают в пресс-службе.

Прибыв к роддому и убедившись, что женщину передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Ночью 25 июня в Новосибирске экипаж ДПС также помог доставить беременную женщину в роддом через полгорода.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Наталья
10 июл 2019 в 09:49

Но зачем затягивать до последнего с роддомом как известно роды не предсказуемый процесс может начаться в любой момент, а Ребята молодцы респект и уважуха!!!!

.Точняк..
10 июл 2019 в 09:50

Молодцы инспекторы....
Но вот почему мужик не вызвал скорую, а повёз сам???
Ведь реально женщина могла родить в машине....
Это хорошо, что гайцы попались на дороге, а если бы их там не было??? Если бы реальная пробка, если бы попал в ДТП????
Вот зачем он не дождался скорую, а повез сам?????

Непонятливая Я
10 июл 2019 в 09:46

Думала, что в такой ситуации везут в ближайший дежурный.