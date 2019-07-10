В Октябрьском районе нашли больше тысячи опасных ламп со ртутью

Во вторник, 9 июля, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вывезли с улицы Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска 1250 люминесцентных ламп.

Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, свалка ламп находилась в отдалении от жилых домов. Почти все они были целыми.

«Мы не уточняли откуда пришло сообщение об этих лампах. Это просто площадка, там дома находятся в отдалении. В основном лампы были целые, видимо при погрузке-разгрузке какие-то лампы были повреждены. На место выезжали специалисты Радиохимической и биологической защиты отдела РХБЗ совместно со спасателями. Они провели замеры по загрязнению, превышения ПДК выявлено не было», — рассказал Дмитрий Фокин.