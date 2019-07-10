В Октябрьском районе нашли больше тысячи опасных ламп со ртутью

Лампы собрали и отправили на утилизацию
Фото: МАСС
Во вторник, 9 июля, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вывезли с улицы Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска 1250 люминесцентных ламп.
Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, свалка ламп находилась в отдалении от жилых домов. Почти все они были целыми.
«Мы не уточняли откуда пришло сообщение об этих лампах. Это просто площадка, там дома находятся в отдалении. В основном лампы были целые, видимо при погрузке-разгрузке какие-то лампы были повреждены. На место выезжали специалисты Радиохимической и биологической защиты отдела РХБЗ совместно со спасателями. Они провели замеры по загрязнению, превышения ПДК выявлено не было», — рассказал Дмитрий Фокин.
По его словам, такое большое количество выброшенных ламп связано с плановой заменой осветительных приборов на производствах.
«Исходя из этого, есть два момента. Первый: представитель юридического лица пытается экономить (хотя это не такие большие деньги). Второй момент — это человеческий фактор: человек, которому выделили деньги на утилизацию, просто скидывает их. Решают, что проще сбросить лампы там, где их никто не увидит. У нас есть несколько организаций, которые занимаются утилизацией таких ламп. Я считаю, что по таким вопросам должны работать представители МВД», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Осенью прошлого года горожане нашли сразу две свалки опасных ламп. Спасателям МАСС пришлось собрать лампы вручную, после чего их отправили на переработку.