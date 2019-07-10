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В Октябрьском районе нашли больше тысячи опасных ламп со ртутью

Спасатели МАСС собрали лампы и отправили на утилизацию

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Лампы собрали и отправили на утилизацию

Фото: МАСС

Во вторник, 9 июля, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вывезли с улицы Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска 1250 люминесцентных ламп. 

Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, свалка ламп находилась в отдалении от жилых домов. Почти все они были целыми.

«Мы не уточняли откуда пришло сообщение об этих лампах. Это просто площадка, там дома находятся в отдалении. В основном лампы были целые, видимо при погрузке-разгрузке какие-то лампы были повреждены. На место выезжали специалисты Радиохимической и биологической защиты отдела РХБЗ совместно со спасателями. Они провели замеры по загрязнению, превышения ПДК выявлено не было», — рассказал Дмитрий Фокин.

По его словам, такое большое количество выброшенных ламп связано с плановой заменой осветительных приборов на производствах.

«Исходя из этого, есть два момента. Первый: представитель юридического лица пытается экономить (хотя это не такие большие деньги). Второй момент — это человеческий фактор: человек, которому выделили деньги на утилизацию, просто скидывает их. Решают, что проще сбросить лампы там, где их никто не увидит. У нас есть несколько организаций, которые занимаются утилизацией таких ламп. Я считаю, что по таким вопросам должны работать представители МВД», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Осенью прошлого года горожане нашли сразу две свалки опасных ламп. Спасателям МАСС пришлось собрать лампы вручную, после чего их отправили на переработку. 

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МАССотравление ртутью

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КОММЕНТАРИИ (17)

я не робот
10 июл 2019 в 10:12

Я считаю что надо посадить лет на 10 директора завода, который устроил такой бардак. Заводу нужен хозяйственный руководитель, а не креакл-либерал.

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10 июл 2019 в 10:21

Тюю...подумаешь лампы нашли. В 1989, ещё в СССР, на Затулинке (ул.Петухова 74),в некоторых подъездах на батареи ртуть вылили! И ничего...тишина. Просто потом в подвале всю землю собрали, со стен всю краску содрали и весь дом химией поливали месяц. А кто это сделал, так и не установили, вроде, как малолетки пошутили так. Хотя по сути это был настоящий теракт, но это было в СССР, тогда и слова такого не знали, но пройдёт всего пару лет и страна развалится, как карточный домик...

10 июл 2019 в 10:13

Лампы накаливания запретили, а ртутные - нет... Лавров бы высказался.
Надо запретить ртутные лампы и наладить выпуск нормальных светодиодов!