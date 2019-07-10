В озере Спартак утонул мужчина

Во вторник, 9 июля, в посёлке Садовый Новосибирского района произошёл несчастный случай: мужчина погиб во время купания в озере Спартак.



Сообщение об этом поступило на номер 112 около 19:15. По предварительной информации, 45-летний мужчина отдыхал на озере в компании друзей, пошёл поплавать и утонул.

Нашли ли его тело, пока неизвестно. Корреспондент НГС выясняет подробности.

Жаркая погода притягивает новосибирцев на берега водоёмов, но порой отдых заканчивается трагедиями. На прошлой неделе в Новосибирской области утонули шесть человек, в том числе двое детей. Например, в Искитимском районе 14-летняя девочка погибла при попытке переплыть реку.

