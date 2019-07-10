10 июля среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Происшествия

В озере Спартак утонул мужчина

Он отдыхал в компании друзей, пошёл поплавать и погиб

Поделиться

3 952
9 Обсудить

Происшествие случилось накануне вечером в Новосибирском районе

Фото: Александр Ощепков / НГС

Во вторник, 9 июля, в посёлке Садовый Новосибирского района произошёл несчастный случай: мужчина погиб во время купания в озере Спартак.

Сообщение об этом поступило на номер 112 около 19:15. По предварительной информации, 45-летний мужчина отдыхал на озере в компании друзей, пошёл поплавать и утонул. 

Нашли ли его тело, пока неизвестно. Корреспондент НГС выясняет подробности.

Жаркая погода притягивает новосибирцев на берега водоёмов, но порой отдых заканчивается трагедиями. На прошлой неделе в Новосибирской области утонули шесть человек, в том числе двое детей. Например, в Искитимском районе 14-летняя девочка погибла при попытке переплыть реку.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

утонул мужчина

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (9)

Отец 2 девочек
10 июл 2019 в 08:41

Иногда завидую мужикам. А вот мне приходится терпеть и тянуть на себе трёх баб. Когда был юным, то думал, что это счастье и удача. Сейчас понимаю как ошибался и что жизнь трачу в пустую на трёх женщин, которым нужно жрать, красится и таскаться по мужикам. Лучше уж на озеро уйти.

789456
10 июл 2019 в 08:40

Интересно, а кто нибудь проверяет есть ли криминальный след во всех случаях утонутия, уж больно много тонет народу!

Хром
10 июл 2019 в 08:23

да чтож такое? какое Озеро Спартак, там Запруда, её спускали не так давно, чистили все. Что за ужасные водоемы такие убийцы озеро в Дзержинском районе , теперь Спартак. Понимаю река или котлован, яма резкая, течение несет. Но здесь реально лужи, метров 10, глубиной до 3 метров.Это все таки наверное сердце, выпивка и жара, а лет уже не 18.