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Канадская баскетболистка подписала контракт с новосибирским клубом «Динамо»

Она будет выступать на позиции центровой

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Рут играла за клубы Канады, Франции и Бельгии

Фото: БК «Динамо» dinamovki.ru

Новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» подписал контракт с 25-летней спортсменкой из Канады Рут Хэмблин.

Как сообщается на сайте клуба, канадка начала свою карьеру во время учёбы в университете Орегон, где она играла с Джейми Скотт, которая также входит в состав БК «Динамо». После Рут выступала за клубы австралийской лиги WNBL Perth Lynx и Adelaide Lightning, а также играла во французском и бельгийском клубах.

«Рут имеет опыт выступлений в Евролиге, а в прошлом году <...> была в составе сборной Канады на чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Рост баскетболистки  — 198 сантиметров. Она будет играть на позиции центровой.

В середине апреля завершился регулярный чемпионат России женской Премьер-лиги, по результатам которого новосибирский клуб занял 8-е место.

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