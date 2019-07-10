Канадская баскетболистка подписала контракт с новосибирским клубом «Динамо»

Новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» подписал контракт с 25-летней спортсменкой из Канады Рут Хэмблин.

Как сообщается на сайте клуба, канадка начала свою карьеру во время учёбы в университете Орегон, где она играла с Джейми Скотт, которая также входит в состав БК «Динамо». После Рут выступала за клубы австралийской лиги WNBL Perth Lynx и Adelaide Lightning, а также играла во французском и бельгийском клубах.

«Рут имеет опыт выступлений в Евролиге, а в прошлом году <...> была в составе сборной Канады на чемпионате мира», — говорится в сообщении.