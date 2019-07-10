10 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Происшествия

Экипаж ДПС попал в аварию на перекрёстке возле «Сибирского Молла»

В полиции рассказали, что в столкновении никто не пострадал

Поделиться

3 760
16 Обсудить

Машина ДПС и Volkswagen столкнулись недалеко от «Сибирского Молла»

Фото: vk.com/act54

В ночь на среду, 10 июля, на перекрёстке Кошурникова и Красина в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Volkswagen и автомобиль ДПС.

«Пострадавших нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 0:24. Кто спровоцировал ДТП — водитель «Фольксвагена» или служебного «Рено», пока неизвестно. Но, по данным полиции, экипаж ДПС ехал с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия», — передали в полиции.

В прошлом месяце экипаж ДПС попал в аварию на перекрёстке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова: сзади в служебную машину въехал седан DongFeng S30.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтпавтомобиль ДПС

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
10 июл 2019 в 10:38

Очень интересуют данные от свидетелей))), начнём с того что ночью шёл дождь, пустая дорога... вот у кого надо брать анализы ( из предыдущей новости об анализах для водителей)

Занзибарр
10 июл 2019 в 10:32

Не думаю что ночью на пустой дороге они ехали с сиреной.
Люстра может и моргала, но это не полное условие для приоритета.

Лена с ленина
10 июл 2019 в 10:31

Когда уже ржаку бездельника закроют?