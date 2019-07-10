Экипаж ДПС попал в аварию на перекрёстке возле «Сибирского Молла»

Машина ДПС и Volkswagen столкнулись недалеко от «Сибирского Молла»
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В ночь на среду, 10 июля, на перекрёстке Кошурникова и Красина в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Volkswagen и автомобиль ДПС.
«Пострадавших нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 0:24. Кто спровоцировал ДТП — водитель «Фольксвагена» или служебного «Рено», пока неизвестно. Но, по данным полиции, экипаж ДПС ехал с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия», — передали в полиции.
В прошлом месяце экипаж ДПС попал в аварию на перекрёстке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова: сзади в служебную машину въехал седан DongFeng S30.