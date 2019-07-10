Аналитики выяснили, где летом хотят отдохнуть новосибирцы

Аналитики сервиса «Яндекс» опубликовали исследование популярных среди туристов направлений летнего отдыха. Для этого они проанализировали запросы пользователей про туризм.

«Туристические запросы для этого исследования мы искали не по тексту, который пользователь ввёл в поисковую строку, а по тому, какие ссылки предложил в ответ "Яндекс". Это значит, что мы считали запрос относящимся к теме путешествий, если на первой странице результатов поиска были ссылки на популярные сайты, посвящённые туризму. <...> Таким образом мы нашли 5,8 миллиарда туристических запросов, заданных за шесть лет, с 2014 по 2019 год», — говорится в тексте исследования.