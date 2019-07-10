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Страна и мир

Аналитики выяснили, где летом хотят отдохнуть новосибирцы

Они обработали почти 6 миллиардов запросов россиян

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Чаше всего новосибирцы интересуются отдыхом в России

Фото: Александр Ощепков / НГС

Аналитики сервиса «Яндекс» опубликовали исследование популярных среди туристов направлений летнего отдыха. Для этого они проанализировали запросы пользователей про туризм.

«Туристические запросы для этого исследования мы искали не по тексту, который пользователь ввёл в поисковую строку, а по тому, какие ссылки предложил в ответ "Яндекс". Это значит, что мы считали запрос относящимся к теме путешествий, если на первой странице результатов поиска были ссылки на популярные сайты, посвящённые туризму. <...> Таким образом мы нашли 5,8 миллиарда туристических запросов, заданных за шесть лет, с 2014 по 2019 год», — говорится в тексте исследования.

По данным аналитиков, жители Новосибирска чаще всего ищут отдых в России — на него приходится 46,38% поисковых запросов про туристические направления. Самые популярные города — Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Второе по популярности направление — Турция. На неё приходится 13,98% запросов. Также в число востребованных маршрутов входят Вьетнам (2,97%), Китай (2,11%), Кипр (1,86%), Испания (1,82%) и Греция (1,5%).

Ранее аналитики «Яндекса» признали Новосибирск самым «айтишным» городом России.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Human
10 июл 2019 в 00:41

Дома сидите, уважаемые. Вам же партия путь наметила...

10 июл 2019 в 00:32

А кто эти люди что едут к нам толпами в Новосибирск? Квартиру посуточно не найдешь в пятницу субботу - все битком!